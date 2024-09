Incassi USA: Beetlejuice Beetlejuice a sorpresa batte Transformers: One

Pubblicazione: 22 settembre alle 22:23

È un risultato inatteso quello che si registra al box-office americano del weekend: tutte le previsioni parlavano infatti di un esordio di Transformers: One al primo posto, ma in realtà il film d'animazione è stato battuto da Beetlejuice Beetlejuice, nuovamente al primo posto in classifica.

Il film di Tim Burton ha raccolto altri 26 milioni di dollari, portandosi a un ottimo totale di 225 milioni di dollari e un totale globale di 329.7 milioni di dollari. Nonostante l'ottima tenuta, la pellicola ha vinto il weekend perché il film d'animazione prodotto dalla Paramount è andato decisamente peggio del previsto, raccogliendo solo 25 milioni di dollari in quasi 4000 cinema. Il tracking nelle ultime settimane parlava di un esordio da 35/40 milioni per, che è costato 75 milioni di dollari. In tutto il mondo ha raccolto complessivamente 39 milioni di dollari, un lancio decisamente sotto tono per il primo film animato della saga dal 1986.

Scende al terzo posto Speak No Evil, con 5.9 milioni di dollari e un totale di 21.4 milioni di dollari. Al quarto posto debutta Never Let Go, con un incasso di soli 4.5 milioni di dollari: costato 20 milioni di dollari, il film di Alexandre Aja con Halle Berry è l'ennesima delusione di un anno problematico per la Lionsgate.

incassi USA - Weekend 20-22 settembre 2024

Beetlejuice Beetlejuice – $26,000,000 (weekend), $226,848,000 (complessivo) Transformers One – $25,000,000 (weekend), $25,000,000 (complessivo) Speak No Evil – $5,900,000 (weekend), $21,455,000 (complessivo) Never Let Go – $4,500,000 (weekend), $4,500,000 (complessivo) Deadpool & Wolverine – $3,900,000 (weekend), $627,284,625 (complessivo) The Substance – $3,100,000 (weekend), $3,100,000 (complessivo) Am I Racist? – $2,536,000 (weekend), $9,007,507 (complessivo) Reagan – $1,666,659 (weekend), $26,527,335 (complessivo) Jung Kook: I Am Still – $1,425,748 (weekend), $2,574,318 (complessivo) Alien: Romulus – $1,326,000 (weekend), $103,621,150 (complessivo)

Tra le altre nuove uscite,apre al sesto posto con 3.1 milioni di dollari. Si tratta della prima release cinematografica con una distribuzione di quasi duemila cinema per MUBI.