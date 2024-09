Incassi USA: Beetlejuice Beetlejuice vince il secondo weekend nonostante le nuove uscite

Pubblicazione: 15 settembre alle 19:51

Nonostante le nuove uscite, è Beetlejuice Beetlejuice a dominare ancora la classifica americana del weekend: il film di Tim Burton mostra una tenuta sorprendente, raccogliendo altri 51.6 milioni di dollari nel suo secondo finesettimana, con un calo di solo il 53% rispetto al già ottimo esordio. Complessivamente il fanta-horror ha raccolto 188 milioni di dollari negli Stati Uniti, e può ambire a superare abbondantemente i 250 milioni di dollari a fine corsa, avvicinandosi ai 300 milioni. Fuori dagli USA finora l'andamento è meno entusiasmante, con 76.3 milioni di dollari raccolti finora e un totale globale di 264 milioni di dollari.

Al secondo posto apre Speak No Evil : il film Universal e Blumhouse raccoglie 11.5 milioni di dollari (20.8 milioni in tutto il mondo), un esordio più in linea con gli incassi abituali di un mese come settembre (è costato 15 milioni). Terza posizione per, con 5.2 milioni di dollari e un totale di 621 milioni di dollari (1.3 miliardi in tutto il mondo).

Sorprende invece al quarto posto il documentario satirico Am I Racist?: il film del comico e youtuber conservatore Matt Walsh incassa 4.75 milioni di dollari in soli 1500 cinema. Chiude la top-five The Killer's Game, che non riesce a sfondare con soli 2.6 milioni di dollari in incassi.

Incassi USA weekend 13-15 settembre

Beetlejuice Beetlejuice - $51,600,000 - tot. $188,006,079 Speak No Evil - $11,500,000 - tot. $11,500,000 Deadpool & Wolverine - $5,200,000 - tot. $621,495,644 Am I Racist? - $4,750,000 - tot. $4,750,000 The Killer's Game - $2,600,000 - tot. $2,600,000 Alien: Romulus - $2,400,000 - tot. $101,276,041 It Ends with Us - $2,025,000 - tot. $144,878,052 The Forge - $2,010,000 - tot. $24,104,008 God's Not Dead: In God We Trust - $1,466,812 - tot. $1,827,000 Twisters - $1,200,000 - tot. $266,390,310

Fonte / Boxofficemojo

Da notare come ha superato i 100 milioni di dollari complessivi negli USA, che al sesto posto incassa altri 2.4 milioni di dollari. In tutto il mondo ha raccolto 330 milioni di dollari.