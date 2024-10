Inganno è la serie più popolare su Netflix, in particolare in Sud America

Pubblicazione: 11 ottobre alle 13:32

In attesa dei dati ufficiali sul numero di visualizzazioni che verranno diffusi martedì prossimo da Netflix, Inganno ha già raggiunto un importante traguardo, conquistando la vetta della classifica delle serie più viste sulla piattaforma nei primi due giorni dal lancio.

L'autorevole sito Flixpatrol, che analizza i titoli più visti in streaming assegnando loro un punteggio con cui poi stila una classifica, ha posizionato la serie diconin vetta alla Top10 di giovedì 10 ottobre.

I territori in cui è al primo posto sono ovviamente l'Italia, ma anche Francia, Belgio, Svizzera, Polonia, Grecia, Turchia, Marocco, Sud Africa e poi buona parte del centro e sud America tra cui Colombia, Venezuela, Brasile, Cile, Paraguay e Urugay. In altri territori è posizionata al secondo o terzo posto: Perù, Argentina, Bolivia, Spagna, Portogallo, India e Pakistan. In Messico è al quarto posto, negli Stati Uniti e in Canada è al quinto e nel Regno Unito all'ottavo.

Fonte / Flixpatrol

Si tratta di un ottimo inizio per la serie prodotta da Cattleya, girata in Italia, in Costiera Amalfitana, e dal forte appeal internazionale (anche per il suo taglio abbastanza soapy, come sottolineavamo nella nostra recensione). Vi terremo aggiornati!