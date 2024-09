James Gunn commenta i rumor sul film di Mr Freeze "Qualcosa è vero, qualcosa no"

James Gunn ha commentato i numerosi rumor che circondano i futuri progetti DC Studios, tra cui un ipotetico film su Mr Freeze.

Rispondendo a un commento su Twitter riguardante un ipotetico film su Mr Freeze, Gunn ha svelato che alcuni dei rumor delle ultime settimane sono veri, altri parzialmente veri ed altri completamente falsi.

Questo rumor in particolare non l’ho sentito, ma ci sono molte voci in giro questa settimana. Alcune sono vere, altre parzialmente vere e altre ancora non lo sono affatto.