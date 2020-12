LEGGI ANCHE – Without Remorse: Jamie Bell nel cast del nuovo film di Stefano Sollima

Secondo quanto riportato da Deadline (C’era una volta a…Hollywood) vestiranno i panni della celebre coppia Fred Astaire e Ginger Rogers in un biopic targato Amazon Studios e Automatik e intitolato per ora semplicemente

Jonathan Entwistle (The End of the F***ing World, I Am Not Okay with This) è stato incaricato di dirigere il lungometraggio basandosi su una sceneggiatura di Arash Amel. L’opera si incentrerà sulla vera storia d’amore tra i due artisti fuori e dentro lo schermo.

Fred Berger e Brian Kavanaugh-Jones della Automatik produrranno il film insieme a Bell, la Qualley e Arash Amel. Max Minghella figurerà come produttore esecutivo. Gemma Levinson supervisionerà la produzione.

Di recente abbiamo visto Bell in progetti come Rocketman, Skin, Il combattente – Donnybrook, Le stelle non si spengono a Liverpool, 6 Days e in Fantastic 4 – I fantastici quattro.

Margaret Qualley è apparsa invece in C’era una volta… a Hollywood, Adam, Native Son, Io e in Il combattente – Donnybrook.

Cosa ne pensate del casting di Bell e Margaret Qualley per questo progetto? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!