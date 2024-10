Jamie Foxx, ad Atlanta in scena lo spettacolo in cui l'attore parla del suo ricovero: "Non accadrà mai più"

Pubblicazione: 08 ottobre alle 09:50

Nell'aprile 2023, Jamie Foxx era stato ricoverato in ospedale a causa di "problemi medici" non meglio specificati: un anno dopo, ha annunciato che ne avrebbe parlato in uno spettacolo di stand-up. Promessa concretizzatasi in What Had Happened Was, show andato in scena lo scorso weekend ad Atlanta e realizzato per Netflix.

È stato straziante aprire quelle ferite ogni singolo giorno, perché c'era preoccupazione. Abbiamo fatto un grande spettacolo, ma non sapevamo cosa avrebbe fatto ridere o cosa no. Di solito, quando si fa uno speciale di stand-up, si va in giro per un anno, si lavora in ogni angolo del Paese e poi si registra. Non ci si presenta ad Atlanta e si fa partire la macchina da presa. Knock-knock jokes).

Nel backstage era presente la conduttrice di CBS Morning Gayle King, che lo ha intervistato durante i festeggiamenti per il suo ritorno, in un video condiviso su Instagram. Alla domanda su come si sentisse dopo tre giorni di performance, l'attore ha risposto:

La clip si conclude con Foxx che brinda con queste parole: “Sediamoci e muoviamoci verso un futuro più nuovo, più luminoso e più sano”.

Al momento, non sono stati resi noti i dettagli sull'arrivo dello spettacolo in streaming. Vi terremo aggiornati!