Jared Padalecki rinnova il suo accordo con CBS Studios

Pubblicazione: 06 settembre alle 20:21

Jared Padalecki ha rinnovato l'accordo che lo legava a CBS Studios e che prevede lo sviluppo di nuove serie destinate ai network tradizionali e alle piattaforme di streaming.

La notizia alimenta quindi le ipotesi che l'attore potrebbe essere coinvolto come protagonista di un nuovo spinoff di Fire Country, serie in cui reciterà in tre episodi come guest star.

Padalecki e CBS Studios avevano iniziato la loro collaborazione nel 2002, iniziando a lavorare in occasione di Walker e del prequel Independence.

In Fire Country l'ex star di Supernatural avrà la parte di Camden, un vigile del fuoco di SoCal anticonformista e spavaldo che non va sottovalutato e riconosce immediatamente il talento di Bode (Max Theriot).

Lo spinoff al momento non ha ancora collegato, e ha solo un titolo provvisorio: Fire Country: Surfside. In attesa di scoprire se Padalecki sarà il protagonista, vi ricordiamo che lo rivedremo nell'ultima stagione di The Boys, in cui tornerà a collaborare con Eric Kripke dopo il successo di Supernatural.