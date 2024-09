Jennie Garth rimpiange il coinvolgimento nel reboot di Beverly Hills, 90210: "Non sapevo dire no"

Jennie Garth ha svelato, durante la '90s Con Florida di Daytona Beach, che rimpiange la scelta di recitare in 90210, la serie reboot di Beverly Hills, 90210 che era stata prodotta per The CW.

Il produttore era amico di un amico e mi ricordo che è venuto da me, in salotto, ci siamo seduti, e me l'ha presentata come l'occasione di una vita. Mi ha chiesto di recitarci e, in quel momento, non sapevo come dire no. Ma le persone coinvolte sono state davvero gentili e auguro loro il meglio.