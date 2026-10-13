Jeremy Renner nella nuova serie di Taylor Sheridan, in tendenza su Netflix (da non perdere)

Pubblicazione: 13 ottobre alle 14:00

Nel panorama sempre più affollato delle serie targate Taylor Sheridan, c'è un titolo che merita di uscire dall'ombra. Mentre Landman continua a macinare record su Paramount+ con i suoi 14,8 milioni di visualizzazioni globali nei primi due giorni del finale, esiste un thriller criminale più affilato, più intenso e sorprendentemente più coinvolgente che rischia di passare inosservato. Stiamo parlando di Mayor of Kingstown, la serie con Jeremy Renner su Netflix che ha appena ottenuto un perfetto 100% su Rotten Tomatoes nella sua quarta stagione e che si prepara a chiudere i conti con una quinta e ultima tornata di episodi. Creata da Sheridan insieme a Hugh Dillon nel 2021, Mayor of Kingstown ha debuttato con numeri da record su Paramount+, ma non è riuscita a mantenere nel tempo la stessa base di pubblico fedele conquistata da Landman, Lioness o persino Tulsa King. Eppure, per chi cerca un crime drama dal ritmo serrato e dall'atmosfera claustrofobica, questa è probabilmente la migliore opera che porta la firma del creatore di Yellowstone.





, una cittadina del Michigan la cui economia e identità ruotano interamente attorno al sistema carcerario. Mike è un fixer, un mediatore d'ombre che mantiene un fragile equilibrio tra polizia locale, amministrazione penitenziaria e gang criminali. Il suo lavoro consiste nel far sparire i problemi, nel prevenire esplosioni di violenza e nel proteggere chi ama, anche quando questo significa sporcarsi le mani fino ai gomiti.. Questa ambientazione claustrofobica diventa quasi un personaggio a sé stante, un ecosistema tossico dove le mura del carcere non rappresentano un confine netto tra libertà e detenzione, ma piuttosto un continuum di potere, violenza e compromessi morali.. Che si tratti di rivolte carcerarie, omicidi strategici tra le sbarre o guerre di territorio tra gang rivali, il protagonista è costantemente chiamato a prendere decisioni impossibili in un contesto dove non esistono scelte pulite. Il personaggio di Bunny, interpretato da Tobi Bamtefa, rappresenta uno dei rapporti più complessi della serie: un boss criminale e leader di gang con cui Mike mantiene una relazione di reciproca dipendenza, fatta di rispetto cauto e minacce implicite.. Dove Landman, specialmente nella seconda stagione, si concede lunghe digressioni attraverso i monologhi malinconici di T.L., interpretato da Sam Elliott, o le vicende adolescenziali di Ainsley nei dormitori universitari, Mayor of Kingstown mantiene una tensione costante. Il montaggio è chirurgico, ogni scena serve a far avanzare la trama o a scavare più a fondo nella psicologia dei personaggi. Non c'è spazio per il riempimento.

Il cast corale è uno dei punti di forza della serie. Oltre a Renner e Dillon, Taylor Handley interpreta Kyle McLusky, il fratello di Mike che lavora come poliziotto e si trova costantemente diviso tra lealtà familiare e dovere professionale. Le dinamiche familiari dei McLusky aggiungono profondità emotiva a una serie che potrebbe altrimenti risultare troppo cupa, mostrando come le scelte di Mike abbiano ripercussioni dirette sulle persone che ama. Tecnicamente, Mayor of Kingstown si distingue per una regia solida e un sound design che amplifica la tensione. I silenzi sono usati con maestria, così come le esplosioni improvvise di violenza che ti colgono impreparato. La colonna sonora, invece, mescola brani rock e blues che sottolineano l'ambientazione blue-collar americana, dove il lavoro onesto è raro e la sopravvivenza è l'unica vera legge.



