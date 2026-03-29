Jerry Maguire compie 30 anni e torna al cinema: rivedremo Tom Cruise e Renée Zellweger anche in Italia?

Pubblicazione: 29 marzo alle 10:32

Jerry Maguire torna sul grande schermo dopo 30 anni: il cult romantico con Tom Cruise che ha segnato gli anni ’90 sta per vivere una nuova uscita cinematografica limitata. Il film, diretto da Cameron Crowe e interpretato anche da Cuba Gooding Jr. e Renée Zellweger, viene riportato nelle sale per celebrare il 30° anniversario, offrendo al pubblico l’occasione di rivedere una delle storie più iconiche del cinema moderno sul grande schermo. Il ritorno nelle sale è stato annunciato da TriStar Pictures in occasione del trentesimo anniversario del film. L’operazione prevede una riedizione evento con proiezioni speciali programmate per il 12, 14 e 15 aprile, pensate per riportare il pubblico in sala a rivivere l’esperienza originale del 1996.

Sebbene l'annuncio delle proiezioni per il trentennale abbia acceso l'entusiasmo dei fan di tutto il mondo, c'è un piccolo "ma" per il pubblico nostrano. Al momento, la release del 12-15 aprile è confermata per il mercato internazionale (in particolare Stati Uniti e Canada), mentreIl consiglio per i fan più affezionati è quello die i circuiti specializzati in "film evento" (come The Space o UCI Cinemas), che spesso annunciano queste proiezioni con poco preavviso. In alternativa, per chi non volesse aspettare, Jerry Maguire resta sempre disponibile per un rewatch nel catalogo di(o a noleggio sulle principali piattaforme digitali).

Jerry Maguire è una commedia romantica e drammatica che racconta la storia di un procuratore sportivo di successo che, dopo una crisi professionale e personale, decide di cambiare completamente vita. Il film è diventato uno dei titoli simbolo degli anni ’90 grazie alla sua capacità di unire ironia, sentimento e momenti iconici entrati nella cultura pop. Al momento della sua uscita nel 1996, il film fu un grande successo commerciale e critico, incassando 273 milioni di dollari al botteghino e ottenendo cinque nomination agli Oscar, tra cui quella per miglior film, miglior attore protagonista e miglior sceneggiatura originale. L’Academy premiò Cuba Gooding Jr. come miglior attore non protagonista, consacrando ulteriormente il valore della pellicola.

Renée Zellweger in Jerry Maguire fonte: Columbia Tristar Film Italia

La carriera di Tom Cruise fu ulteriormente rafforzata da questo ruolo, che rimane ancora oggi uno dei più rappresentativi della sua filmografia degli anni ’90. Allo stesso tempo, la performance di Renée Zellweger venne riconosciuta nel tempo come una delle più significative della sua ascesa a Hollywood, grazie a un personaggio che unisce fragilità e forza emotiva. Il film è diretto e scritto da Cameron Crowe, regista noto per il suo stile capace di mescolare dialoghi memorabili e forte componente musicale, come dimostra anche una delle scene più ricordate: quella in cui il protagonista canta “Free Fallin’” di Tom Petty. Questo momento è diventato una delle sequenze più iconiche del cinema anni ’90.

Fonte / ScreenRant

Nel corso degli anni, Jerry Maguire ha mantenuto una reputazione solida, con una valutazione positiva della critica e unIl film è spesso citato per le sue battute diventate parte del linguaggio comune, come “You had me at hello”, “Show me the money”, “Help me help you” e “You complete me”. Questa è un’occasione didattica pere il modo di raccontare lo sport e le relazioni personali nel cinema americano degli anni ’90.