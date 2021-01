Da Deadline arriva notizia che, regista di Burning Sands per Netflix , tornerà a dirigere per il colosso dello streaming, che avrà per protagonisti

McMurray sarà sceneggiatore, regista e produttore attraverso la sua neonata casa di produzione Buppie Productions. Jane Rosenthal, De Niro e Berry Welsh saranno produttori.

La storia segue un prodigio della Formula 1 che è costretto a diventare un autista per la fuga per bande criminali: questo è il solo modo per salvare la famiglia che gli è rimasta.

Per il momento non si conoscono ulteriori dettagli sul progetto.

Ricordiamo che Robert De Niro sarà prossimamente impegnato per il nuovo film di David O. Russell in cui condividerà lo schermo con Christian Bale, Margot Robbie, Rami Malek, Zoe Saldana, John David Washington, Mike Myers, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Chris Rock, Anya Taylor-Joy, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts e Alessandro Nivola.

Boyega ha partecipato di recente a Small Axe e ha una serie di progetti in cantiere.

