Joker 2, James Gunn chiarisce: "Non è un film dei DC Studios"

In risposta ad alcuni quesiti su Threads, James Gunn ha fornito alcuni chiarimenti sulla posizione di Joker 2 all'interno dell'Universo DC.

Invitato a spiegare perché il logo dei DC Studios non compaia prima dell'inizio del film, il regista ha risposto: "Perché non è un film dei DC Studios".

Ha poi ammesso di capire perché esistano certi fraintendimenti:

Beh, lo capisco. [I fan] sanno che [The] Penguin è DC Studios, così come The Batman 2. Tutti i film futuri con personaggi DC saranno DC Studios.