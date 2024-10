Joker 2: il volto di Harvey Dent racconta di quando Joaquin Phoenix ha spaventato sua madre sul set

Pubblicazione: 06 ottobre alle 16:00

In un'intervista con EW, Harry Lawtey, interprete di Harvey Dent in Joker 2 (Joker: Folie à Deux) ha raccontato di quando il protagonista Joaquin Phoenix ha spaventato i suoi genitori dal set. Ecco le sue parole:

Il mio ricordo preferito sul set è quando Joaquin ha chiamato su FaceTime mia madre e mio padre, e mia madre ha fatto un salto [dallo spavento] perché era tutto truccato. Vederli divertirsi e partecipare alla realizzazione del film è stato davvero speciale per me.

Lawtey ha ricordato anche un altro "momento surreale e incredibile" durante la lavorazione del film diretto da Todd Phillips: “Vedere Lady Gaga cantare è un'esperienza per la quale molte persone pagano un sacco di soldi. Non potevo credere di avere un posto in prima fila”.

Ecco il video dell'intervista all'attore condiviso su Instagram:

Joker 2 è ora nei cinema italiani. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.