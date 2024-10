Joker 2 parte bene in Italia: gli incassi di mercoledì 2 ottobre

Pubblicazione: 03 ottobre alle 09:05

Come era da aspettarsi, Joker: Folie À Deux ha spinto in avanti gli incassi di ieri al box-office italiano. Prima grande uscita del mese, il film di Todd Phillips parte bene nel nostro paese con 874 mila euro. È il maggiore incasso d'esordio per un film DC (battendo The Batman) dai tempi del primo Joker, che aveva debuttato con 1 milione di euro chiudendo poi con 6.3 milioni di euro alla fine del suo primo weekend (alla fine sfiorò i 30 milioni complessivi). È anche il miglior esordio per un film Warner da Barbie. Va sottolineato come non sempre i sequel battano i predecessori al box-office, e in questo caso visto il ridimensionamento nelle previsioni d'incasso anche negli Stati Uniti l'esordio italiano di Joker 2 sembra rassicurante.

Incassi Italia 2 ottobre 2024

JOKER - FOLIE A DEUX € 874.945 incasso giornaliero, € 876.475 incasso complessivo VERMIGLIO € 46.697 incasso giornaliero, € 736.278 incasso complessivo IL TEMPO CHE CI VUOLE € 30.548 incasso giornaliero, € 379.543 incasso complessivo BEETLEJUICE BEETLEJUICE € 16.687 incasso giornaliero, € 4.851.151 incasso complessivo NEVER LET GO - A UN PASSO DAL MALE € 15.908 incasso giornaliero, € 315.426 incasso complessivo TRANSFORMERS ONE € 15.221 incasso giornaliero, € 562.034 incasso complessivo CATTIVISSIMO ME 4 (DESPICABLE ME 4) € 15.140 incasso giornaliero, € 16.851.083 incasso complessivo FAMILIA € 13.695 incasso giornaliero, € 14.709 incasso complessivo MARIA MONTESSORI - LA NOUVELLE FEMME € 13.598 incasso giornaliero, € 116.800 incasso complessivo COLDPLAY MOON MUSIC: GLOBAL THEATRICAL LISTENING EVENT € 11.042 incasso giornaliero, € 11.042 incasso complessivo

Continua la sua corsa, al secondo posto,: il film di Maura Delpero cresce negli incassi rispetto a una settimana fa e incassa altri 46 mila euro, portandosi a 736 mila euro e puntando al milione di euro. Al terzo posto un altro film italiano, Il tempo che ci vuole, che incassa 30 mila euro e sale a 379 mila euro.