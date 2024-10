Joker 2: Lady Gaga non riusciva a liberarsi dal personaggio di Harley Quinn

Pubblicazione: 02 ottobre alle 16:00

Lady Gaga si è immersa così profondamente nel personaggio di Harley Quinn per Joker: Folie à Deux da averlo portato a casa con sé per giorni. Tanto che perfino il suo fidanzato, Michael Polansky, si è trovato a vivere insieme ad Harley Quinn per un po'.

C’era qualcosa di incompiuto in questo personaggio quando ho finito il film. Crearlo ha avuto un effetto profondamente significativo su di me. Anche il modo in cui mi sono preparata è cambiato, e anche Michael ha imparato a conoscere Lee piuttosto bene; è per questo che abbiamo concepito insieme questo progetto.

Racconta Gaga:

Volevamo creare qualcosa che celebrasse la complessità di una donna che ha dentro di sé pericolo ma al tempo stesso una dolcezza, e che non può essere definita. Così come non puoi definire Lee nel film, non puoi definirla nemmeno in questo album, attraverso i generi musicali.

Con "questo progetto" l'attrice si riferisce al suo nuovo album Harlequin, una raccolta di cover reinterpretate (più due brani originali) di canzoni classiche che lei e Phoenix cantano nel film:

Joker: Folie à Deux è da oggi, mercoledì 2 ottobre, nei cinema.