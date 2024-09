Joker 2, il regista chiarisce la sua posizione sulla definizione di musical: “Con i musical si esce dalla sala felici, qua non succederà”

Pubblicazione: 26 settembre alle 16:30

Il regista di Joker: Folie à Deux, Todd Phillips, é tornato a parlare della questione più spinosa attorno al sequel dell’omonimo successo del con Joaquin Phoenix e Lady Gaga: musical o non musical?

Phillips non è mai stato chiaro sulla questione, reticente a definire il film un musical, cosa che ha parecchio infastidito tutti i fan, soliti a vedere il loro genere preferito denigrato.

Per questo motivo, in una recente intervista con EW, il regista ha voluto chiarire la sua posizione, specificando che i suoi dubbi in merito non hanno a che fare con il genere ma con le atmosfere che evoca:

Ho scaldato parecchio gli animi quando ho detto che non era un musical. Ma davvero, non lo stavo dicendo perché ho paura ad utilizzare il termine “musical”. Io adoro i musical, e il film ha decisamente un forte elemento musicale. Potrebbe benissimo essere un musical.

Sembra che Phillips stia facendo riferimento ad una definizione però fin troppo riduttiva di musical, dopotutto, dal Fantasma dell'Opera, a Les Misérables a Notre Dame de Paris, i musical non sono forse un veicolo per raccontare i più grandi turbamenti dell'animo umano?

Per scoprirlo, vi aspettiamo in sala al Cinema Arcadia insieme a noi, le prevendite sono già aperte per Joker: Folie à Deux in arrivo il 2 ottobre in Italia.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.