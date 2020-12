In un lungo articolo del New York Times dedicato al futuro dell’Universo Cinematografico DC al cinema e incentrato sul ruolo di Walter Hamada, viene fatta finalmente un po’ di chiarezza sulla Snyder Cut di, che arriverà su HBO Max a marzo 2021.

Innanzitutto, viene chiarito che il budget dell’operazione è effettivamente di 70 milioni di dollari – o superiore. Per realizzare la pellicola, Zack Snyder è tornato sul materiale originale girato durante la sessione principale di riprese del film, aggiungendo qualche giorno di riprese aggiuntive, e grazie a una lunga post-produzione ha completato la sua visione personale.

Ma nell’articolo viene chiarito che la Snyder Cut non avrà un ruolo all’interno del grande progetto attualmente in sviluppo per l’Universo Cinematografico DC. E lo stesso Snyder non è stato coinvolto nella stesura di tale progetto:

Almeno per ora, Mr. Snyder non è coinvolto nella progettazione dei film DC, e i dirigenti della Warner descrivono la sua storia come un “vicolo cieco, una strada che non porta da nessuna parte”.

La Wonder Woman di Gal Gadot e il Batman di Ben Affleck continueranno a far parte di questo universo (la Warner ha appena dato il via libera a Wonder Woman 3), mentre il Batman di Robert Pattinson farà parte di Terra 2. Come noto, Snyder aveva progettato Justice League come un film in due parti, con Darkseid come villain principale del secondo film. Non è da escludere che un eventuale grande successo della Snyder Cut spinga la major a dare il via libera a eventuali nuovi sequel o spin-off, ma le possibilità sono decisamente poche (è più probabile che certe storyline proseguano in forma scritta, si vocifera di una graphic novel scritta da Snyder e illustrata da Jim Lee).

Vi ricordiamo che il film includerà anche delle nuove sequenze girate nell’autunno del 2020 con il coinvolgimento di Ben Affleck, Henry Cavill, Ray Fisher, Exra Miller, Joe Manganiello, Jared Leto e Amber Heard, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari (forse addirittura di 70 milioni).

La pellicola sarà divisa in quattro parti da un’ora ciascuna, ma sarà anche possibile vederla come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!