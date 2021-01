Le parole di Walter Hamada relative alladihanno fatto breccia nel cuore dei fan a giudicare dalla nuova campagna partita su Twitter.

Il dirigente qualche giorno fa aveva chiarito che la Snyder Cut non avrà un ruolo all’interno del grande progetto attualmente in sviluppo per l’Universo Cinematografico DC e lo stesso Snyder non è stato coinvolto nella stesura di tale progetto:

Almeno per ora, il signor Snyder non è coinvolto nella progettazione dei film DC, e i dirigenti della Warner descrivono la sua storia come un “vicolo cieco, una strada che non porta da nessuna parte”.

Anche il regista aveva parlato dell’universo in cui è ambientato il film spiegando che sta ai fan se considerarlo “canonico” o meno, e la cosa ha fatto scatenare gli appassionati che hanno deciso di lanciare una nuova campagna con l’hashtag z.

L’obiettivo è farsi ascoltare così come successo per la Snyder Cut e invitare i piani alti a riportare in vita l’universo di Zack Snyder.

Ray Fisher e Ray Porter, gli interpreti di Cyborg e di Darkseid, hanno mostrato sostengo alla campagna su Twitter, come potete vedere:

Vi ricordiamo che il film includerà anche delle nuove sequenze girate nell’autunno del 2020 con il coinvolgimento di Ben Affleck, Henry Cavill, Ray Fisher, Exra Miller, Joe Manganiello, Jared Leto e Amber Heard, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari (forse addirittura di 70 milioni).

La pellicola sarà divisa in quattro parti da un’ora ciascuna, ma sarà anche possibile vederla come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!