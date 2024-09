Pubblicazione: 07 settembre alle 10:00

Spoiler Alert

Il cast di KAOS ha risposto ad alcune delle domande più frequenti sul finale della stagione 1 della nuova serie Netflix.

Sul sito TUDUM il cast e il creatore della serie tv Charlie Covell hanno spiegato alcuni dei passaggi meno chiari del finale. Ovviamente non proseguite nella lettura se non avete ancora finito la serie tv.

Cos'è il Nulla? E come è collegato al Meandro?

Giù negli Inferi, Riddy e Ceneo si imbattono nel Nulla, una misteriosa caverna piena di gusci delle anime umane. Due verità diventano chiare: le anime mortali non attraversano la Cornice degli Inferi per trovare il rinnovamento sulla Terra (come gli dei hanno sempre detto loro), e il Nulla è in realtà in qualche modo collegato alla preservazione della supremazia degli dei. Charlie Covell ha aggiunto:

Zeus ha inventato tutta questa storia. Gli umani se la bevono, perché pensano che dovrebbero fare quello che dicono gli dei. La leggenda è stata costruita con molta attenzione da Zeus per dare sostegno al suo potere.

Nel finale, gli spettatori scoprono perché Ade (David Thewlis), dio degli Inferi, sta aiutando suo fratello Zeus con questo complotto. Le anime intrappolate nel Nulla si rinnovano da qualche parte – semplicemente non tornano sulla Terra. Diventano l’acqua potabile che popola il Meandro dell’Olimpo, che mantiene l’immoralità degli dei e preserva le loro capacità ultraterrene. Quando Zeus distribuisce l'acqua del Meandro alla sua famiglia nel finale, li sta effettivamente mettendo al guinzaglio dell'immortalità.

Riddy è davvero un profeta?

Verso la fine dell'episodio 8, Riddy incontra Cassandra, la donna troiana che aveva predetto la sua morte nella premiere della serie dicendole che ora è una profeta proprio come lei. Cassandra esorta Riddy a trovare Ari a Creta per aiutare i vivi. E, Cassandra promette che Ceneo farà lo stesso con i morti. Il legame tra Ceneo e Riddy non è stato interrotto dal fatto che lei abbia lasciato gli Inferi.

Aurora Perrineau, che interpreta Riddy, si è sentita “fantastica” leggendo le scene finali di Riddy:

Ma è scoraggiante per il personaggio. Tutto ciò che ha sempre conosciuto è cambiato e non ha nemmeno il suo partner. È da sola. E poi Cassandra le dice 'Ehi, so di averti ucciso praticamente l'ultima volta. È bello vederti”. Semplicemente perfetto.

Cosa succede nel finale a Ceneo?

Riddy, Ari, Ceneo e Zeus condividono tutti la stessa profezia: "Una linea appare, l'ordine diminuisce, la Famiglia cade e il Kaos regna". Molte linee appaiono in tutto KAOS – come il taglio sul mignolo di Zeus – inclusa una che appare sul volto di Ceneo in un momento cruciale. Nel finale, sua madre, Myrina (Amanda Hadingue), muore e si presenta negli Inferi determinata a portare suo figlio attraverso la Cornice. Una volta trasportati nel Nulla, Ceneo è solo un guscio, come il resto delle anime. Ma poi ritorna in vita con una linea vicino al mento e resuscita Myrina. La stessa luce che l'ha risvegliata lampeggia attraverso altre anime vicine.

Nessuno ne è più sorpreso di Ade, che aveva tentato qualcosa di simile all’inizio dell'episodio finale. Ceneo è riuscito dove Ade ha fallito. Covell ha sempre sperato di dare una svolta meno violenta a Ceneo. In KAOS, Ceneo non prende la vita, la restituisce:

Nelle versioni del mito, Ceneo diventa un guerriero molto muscoloso e violento. Il nostro Ceneo è l'opposto. È un guerriero in un modo molto più gentile e molto più altruista.

Perché Dioniso è andato da Ari a Creta?

Dioniso guarda il suo cuore mentre assiste alla carneficina nel labirinto ed esclama "Penso di essere innamorato". L’ultima volta che vediamo il dio del piacere, è fuori dal palazzo di Ari con mezza bottiglia di acqua di Meandro che dona l’immortalità. Cosa significherà? Nabhaan Rizwan ha dato la sua risposta:

Penso che sia aperto all’interpretazione. La sua ricerca dell’amore – il concetto di amore – lo porta forse a desiderare l’amore romantico. Alla fine, ha aiutato Orfeo a riconquistare il suo amore romantico. È ovviamente curioso della monogamia e di cosa significhi l'amore impegnato. Forse lo vede in Ari.

Janet McTeer – che interpreta sullo schermo la matrigna di Dioniso, Era – pensa che il vero romanticismo potrebbe essere un passo nella giusta direzione per il semidio:

Per ottenere tutto ciò che desideri, non è sufficiente. Quando vediamo Dioniso per la prima volta, è incentrato sul piacere. Ma è annoiato. Se provi piacere per tutta la vita, se sei un ragazzo ricco e non hai mai dovuto lavorare per nulla... sei semplicemente incasinato. Vede Riddy e Orpheus e dice: 'Wow, lo voglio. Voglio l'amore.' Tutto il piacere del mondo, e tutto ciò che vuole veramente è l'amore. È così bello.

Chi stava chiamando Hera alla fine di KAOS?

L’ultima volta che vediamo Era nell’episodio 8, è affiancata dalle sue fedeli Tacite e a un telefono pubblico in chiamata con qualcuno, probabilmente una delle sue figlie.

Sulla questione Covell ha solamente detto "Ci sono dei piani".

KAOS è disponibile su Netflix.