KAOS: il creatore Charlie Covell condivide la sua reazione alla cancellazione

Il creatore di KAOS, Charlie Covell, ha condiviso la sua reazione alla cancellazione della serie da parte di Netflix in un post condiviso su Instagram.

Ovviamente sono distrutto dal fatto che non verranno realizzati altri episodi di Kaos, ma non voglio che questa notizia metta in ombra quello che abbiamo fatto. Sono incredibilmente fortunato nell'aver lavorato con un cast e una troupe di eccezionale talento e sono estremamente orgoglioso del nostro show. Grazie a chiunque sia stato coinvolto: si è trattato di un enorme sforzo da parte del team e un enorme privilegio lavorare con tutti voi.