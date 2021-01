Da quando la 20Th Century Fox è stata acquistata dalla Disney, una delle domande alla quale Kevin Feige ha dovuto rispondere più e più volte, senza fornire dettagli di sorta chiaramente, è stata “Quando verranno introdotti gli X-Men nell’Universo Cinematografico della Marvel?”.

Con la complicità della presentazione alla stampa di WandaVision, Kevin Feige si è trovato ancora una volta in una situazione analoga nell’intervista concessa a Deadline. Il popolare magazine cinematografico ha chiesto all’executive se l’arrivo di produzioni quali WandaVision, Captain Marvel 2, e Doctor Strange in the Multiverse of Madness possa in qualche modo fare da apripista al rilancio degli iconici mutanti della Casa delle Idee.

Col senno di poi, se parliamo di quello che è accaduto negli ultimi cinque anni, tutto può essere una rampa di lancio per qualcosa, in particolare però sì, lo direi soprattutto in riferimento a Monica in Captain Marvel 2 e, nello specifico, dell’ingresso di Wanda in Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Come previsto, la risposta di Kevin Feige è estremamente sibillina e aggira completamente la questione, che non viene affrontata in maniera diretta. Eppure, anche se un nuovo film (o serie TV) degli X-Men non è stato annunciato nel corso dell’Investor Day della Disney, cosa che invece è stata fatta con il nuovo Fantastic Four che verrà diretto da Jon Watts, siamo sicuri che, prima o poi, avremo modo di scoprire delle novità in merito.

Quanto attendete l’arrivo di degli iconici mutanti della Casa delle Idee nell’Universo Cinematografico della Marvel? Ditecelo nei commenti!

Fonte: Deadline