Dopo quasi un anno e mezzo di calma piatta e di acque mosse solo dalle pessime notizie degli effetti della pandemia di nuovo Coronavirus sull’Universo Cinematografico della Marvel (e non solo), quelle appena passate sono state giornate fitte d’impegni per. La ragione è, chiaramente, il debutto disu Disney+. I primi due episodi della serie TV prodotta dai Marvel Studios sono disponibili da oggi sulla piattaforma streaming della casa di Topolino.

Durante una videointervista rilasciata a Cinemablend, Kevin Feige ha potuto commentare e ricordare i video registrati nei cinema durante la battaglia finale di Avengers: Endgame. Il boss della divisione cinematografica della Casa delle Idee ha spiegato di provare una certa nostalgia nel rivedere quei filmati, per un motivo facilmente intuibile: l’attuale impossibilità di poter vivere una simile esperienza per via dell’emergenza sanitaria.

Ho visto quei video, me li ha mandati Joe Russo. Potrebbe averne registrati un paio lui stesso e averli condivisi con noi mano a mano che sbucavano online. È bello, specie dopo aver trascorso un anno da soli al chiuso delle nostre abitazioni, provare ancora quelle sensazioni. E a essere onesti è proprio con quei filmati che mi emoziono, per l’esperienza di stare seduto insieme ad altre persone sconosciute con le quali condividere un’esperienza. È questo che, per me, rappresenta l’aspetto più importante, non solo in qualità di fan, ma, per prima cosa, come membro stesso del pubblico e anche come filmmaker.

