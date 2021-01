Il regista di Homecomingè stato ingaggiato per dirigere il filmper Disney+. Il progetto sarà supervisionato dalla divisione Disney live-action e sarà girato, si spera, in primavera.

Shawn Levy e Dan Levine saranno produttori attraverso la loro casa di produzione 21 Laps Entertainment.

Crater è descritto come una storia sulla crescita nello stile di Stand by Me – Ricordo di un’estate ambientata su una colonia lunare. Dopo la morte di suo padre, un ragazzo cresciuto su una colonia sulla Luna inizia a esplorare un misterioso cratere in compagnia di quattro dei suoi migliori amici, prima di essere trasferito per sempre su un altro pianeta.

La sceneggiatura è firmata da John Griffin.

Il progetto doveva essere della 20th Century, tant’è che Levy stava pensando di dirigerlo, ma dopo il passaggio alla Disney il regista ha deciso di concentrarsi su altri progetti restando però come produttore.

Alvarez di recente ha diretto e prodotto ogni episodio della seconda stagione della serie Amazon Homecoming, con Janelle Monae, Chris Cooper, Hong Chau, Stephan James e Joan Cusack.

