La celebrazione della diversità contro i pregiudizi: su Prime Video, un film che non smette di emozionare

Pubblicazione: 12 luglio alle 18:00

A distanza di anni dalla sua uscita nelle sale cinematografiche, Wonder torna a far parlare di sé. Il film del 2017 diretto da Stephen Chbosky torna in streaming su Prime Video. Il dramma familiare con Julia Roberts, Owen Wilson e Jacob Tremblay continua a trovare nuovi pubblici e a confermare il suo status di fenomeno culturale. Wonder ha rappresentato un caso di studio nel panorama cinematografico contemporaneo sin dalla sua prima uscita. Con un budget contenuto di appena 20 milioni di dollari, il film ha incassato 315 milioni a livello globale, un risultato che testimonia la forza universale della sua narrazione. Le recensioni della critica e del pubblico su Rotten Tomatoes parlano chiaro: 86% di gradimento tra i critici e 88% tra gli spettatori.

Numeri che raramente si vedono in perfetta sintonia, segno che. Il cuore pulsante del film risiede nella sua fedeltà al romanzo del 2012 di R.J. Palacio., una rara condizione genetica che causa deformità facciali. Dopo anni di istruzione domestica, Auggie affronta la sfida di frequentare una scuola pubblica per la prima volta, dove dovrà confrontarsi con lo sguardo degli altri,, il principale antagonista della storia., regista noto per aver scritto e diretto Noi siamo infinito, altro adattamento fedele di un suo bestseller letterario,. La sua capacità di tradurre la profondità emotiva della pagina scritta in immagini cinematografiche ha fatto la differenza, permettendo al film di. Ogni scena di difficoltà vissuta da Auggie è bilanciata da momenti di tenerezza familiare e di amicizia genuina. Il cast assemblato per Wonder ha contribuito in modo determinante al suo successo., portando sullo schermo una coppia che affronta le sfide quotidiane con amore incondizionato ma anche con le normali ansie genitoriali.

Jacob Tremblay, che all'epoca aveva già impressionato in Room, offre una performance straordinaria, riuscendo a trasmettere vulnerabilità e forza in egual misura, nascosto dietro un trucco prostetico che non gli impedisce di comunicare ogni emozione. Il tema centrale di Wonder è la celebrazione della diversità e la lotta contro i pregiudizi. Il film non nasconde le difficoltà che affrontano le persone con deformità fisiche, mostrando con onestà brutale le reazioni di paura, disgusto o imbarazzo che Auggie incontra quotidianamente. Ma è proprio in questa sincerità che risiede la forza del messaggio: la gentilezza è una scelta, e l'accettazione richiede coraggio tanto da parte di chi è diverso quanto da chi sta intorno.



L'impatto culturale di Wonder si estende oltre il film stesso. La storia ha ispirato conversazioni importanti nelle scuole su bullismo, diversità e inclusione. Il personaggio di Auggie è diventato un simbolo per molte famiglie che affrontano sfide simili, e il romanzo di Palacio continua a essere letto e studiato. Questa risonanza culturale spiega perché, a distanza di anni, il film continui a trovare nuovi spettatori disposti a investire tempo in una storia che promette di lasciarli cambiati. Se sei fan dei film che scardinando il razzismo e i pregiudizi, non puoi perderti questo film tratto da una storia vera.