Un'amicizia improbabile che scardina gli stereotipi, in questo film tratto da una storia vera su Netflix

Pubblicazione: 24 giugno alle 17:30

Ci sono film che entrano nella memoria collettiva non per gli effetti speciali, non per i colpi di scena mozzafiato, ma per qualcosa di molto più raro e prezioso: l'autenticità delle emozioni che sanno suscitare. Quasi amici è esattamente questo tipo di pellicola. Una commedia drammatica francese che dal 2011 continua a conquistare spettatori in tutto il mondo, dimostrando che il vero cinema si costruisce sui legami umani, non sugli artifici tecnici.



La premessa potrebbe sembrare scontata, quasi da telefilm pomeridiano: Philippe, aristocratico paraplegico di quartiere chic parigino, incontra Driss, ex-carcerato proveniente dalle banlieue. Eppure, nelle mani dei registi Olivier Nakache ed Éric Toledano, questa storia diventa qualcosa di straordinariamente diverso. Non è il classico racconto edificante dove il ricco impara dal povero e viceversa secondo copioni prevedibili. È piuttosto un viaggio nell'imperfezione delle relazioni umane, dove due mondi apparentemente inconciliabili si scontrano per poi scoprire di potersi completare.



Philippe non è un santo da compatire, Driss non è un delinquente da redimere. Sono due persone complesse, piene di contraddizioni, che si incontrano nel momento giusto delle loro vite. Quando Driss arriva a casa di Philippe per un colloquio di lavoro che non ha alcuna intenzione di ottenere, cerca solo una firma per continuare a percepire il sussidio di disoccupazione. La sua sfrontatezza, il suo rifiuto di trattare Philippe con i guanti bianchi della pietà, diventano paradossalmente il suo biglietto da visita più efficace.

La performance di Omar Sy nei panni di Driss è esplosiva, carismatica, impossibile da ignorare. Il suo personaggio porta in quella casa asettica e ordinata il caos vitale della strada, la musica funk che fa vibrare i muri, l'ironia tagliente che non risparmia nessuno. François Cluzet, d'altro canto, costruisce un Philippe sfaccettato: non un uomo spezzato dalla tragedia, ma una personalità complessa che oscilla tra il distacco aristocratico e il desiderio profondo di riconnettersi con la vita. Insieme creano una chimica che trascende la recitazione, diventando testimonianza di come il cinema sappia ancora raccontare l'umanità nelle sue forme più genuine.



Quello che Quasi amici riesce a fare con naturalezza disarmante è scardinare gli stereotipi senza nemmeno bisogno di dichiararlo apertamente. Il film affronta il divario sociale, la disabilità, l'immigrazione, il razzismo latente della società francese, ma lo fa attraverso la quotidianità della convivenza tra Philippe e Driss. Non ci sono sermoni, non ci sono momenti di rivelazione edificante accompagnati da musiche struggenti. C'è invece la vita che scorre, con le sue piccole vittorie e le sue frustrazioni.



Il film tocca anche la dimensione della responsabilità e della crescita personale in modo organico. Driss arriva nella vita di Philippe come un uragano caotico, ma proprio attraverso il ruolo di caregiver scopre di poter essere affidabile, di poter prendersi cura di qualcuno. Non è una trasformazione improvvisa o inverosimile: è un processo graduale, fatto di errori e aggiustamenti, esattamente come accade nella realtà. Philippe ritrova attraverso Driss il piacere della spontaneità, la capacità di ridere di sé stesso, persino il coraggio di rimettersi in gioco sentimentalmente dopo anni di isolamento emotivo.

La forza di Quasi amici sta anche nel suo umorismo intelligente, mai volgare o gratuito. Le battute nascono naturalmente dalle situazioni, dal contrasto tra i due mondi che si incontrano. Proprio questa capacità di bilanciare commedia e dramma, leggerezza e profondità, rende il film un'esperienza cinematografica così completa. Non è un film strappalacrime che manipola le emozioni dello spettatore, né una commedia superficiale che evita i temi difficili. È qualcosa di più raro: un racconto onesto su cosa significhi davvero l'amicizia quando supera tutte le barriere che la società costruisce tra le persone.



Il film si basa sulla storia vera di Philippe Pozzo di Borgo e del suo caregiver Abdel Sellou, particolare che aggiunge un ulteriore strato di significato all'intera narrazione. Sapere che questa amicizia improbabile è realmente esistita, che questi momenti di complicità e crescita reciproca non sono invenzione hollywoodiana ma testimonianza di vita vissuta, rende tutto ancora più potente. I registi hanno avuto la saggezza di non stravolgere troppo la realtà, mantenendo l'essenza di quel legame straordinario.

