La nuova serie mystery di Prime Video ha il 92% su Rotten Tomatoes (e sta conquistando tutti)

Pubblicazione: 10 agosto alle 14:00

Prime Video ha lanciato mercoledì 5 agosto una nuova serie mystery che sta rapidamente scalando le classifiche mondiali di streaming. Sterling Point - L'isola dei segreti, drama in otto episodi rilasciati tutti insieme secondo il classico modello binge, si sta affermando come il titolo perfetto per un weekend di maratona televisiva. E i numeri le stanno dando ragione: secondo FlixPatrol, la serie è attualmente al terzo posto tra i contenuti più visti su Prime Video a livello globale, superata solo dalla comedy spionistica Ride or Die e dal fenomeno romance Off Campus. La strategia di rilascio adottata per Sterling Point non è la norma per Prime Video.

A differenza di colossi come The Boys o Invincible, che seguono il modello tradizionale della distribuzione settimanale degli episodi, questa nuova produzione originale ha abbracciato il formato reso celebre da Netflix: tutto disponibile, subito. Una scelta che, considerando le oltre sei ore di durata complessiva della prima stagione (381 minuti per la precisione), la rende ideale per essere consumata in un paio di giorni, magari spalmata tra sabato e domenica. Ma cos'è esattamente Sterling Point e perché sta generando tanto buzz?. La sua vita di privilegi e certezze viene stravolta quando eredita un'isola in Canada appartenuta al nonno.

Quel lascito diventa il catalizzatore di una serie di misteri che Annie dovrà dipanare, in un viaggio che intreccia segreti di famiglia, romance e colpi di scena. La forza della serie risiede anche nel team creativo che la sostiene. Sterling Point è stata creata da Megan Park, sceneggiatrice e regista di The Fallout, con la collaborazione di Josh Schwartz e Stephanie Savage come co-showrunner. Se questi ultimi due nomi vi suonano familiari, è perché sono i creatori di Gossip Girl. La loro esperienza nel raccontare storie coming-of-age dense di intrighi e relazioni complesse si sente in ogni fotogramma.

La critica ha accolto Sterling Point con entusiasmo quasi unanime. Su Rotten Tomatoes la serie vanta un impressionante 92% di recensioni positive basate su 24 critiche, un risultato che la posiziona tra i debutti meglio recensiti dell'anno per Prime Video. I recensori hanno lodato in particolare la qualità dei dialoghi, descritti come emotivamente incisivi, e la capacità della serie di costruire un'atmosfera intensa che cattura lo spettatore fin dal primo episodio. Gli otto episodi, che variano in durata dai 44 ai 51 minuti ciascuno, sono costruiti in modo da mantenere alto il ritmo narrativo senza mai cedere alla tentazione del filler. Ogni puntata aggiunge un tassello al mosaico di misteri che circonda l'isola e il passato della famiglia Jacobson, rendendo difficile resistere alla tentazione del "ancora un episodio".

Non a caso, molti spettatori stanno optando per una vera e propria maratona notturna, anche se la durata totale di oltre sei ore rende più sostenibile spalmare la visione su un weekend.. A differenza di molti altri titoli di punta del servizio, che sono adattamenti letterari come Off Campus ed Every Year After, questa è una serie completamente originale. Una scelta coraggiosa in un'epoca in cui gli studios tendono a puntare su proprietà intellettuali già collaudate e con fanbase consolidate. Il successo della serie dimostra che il pubblico globale ha ancora fame di storie nuove, purché siano ben raccontate.

I misteri dell'isola canadese, le dinamiche familiari complesse, i rapporti sentimentali che si intrecciano e si scontrano: tutto contribuisce a creare un prodotto che riesce a parlare tanto agli amanti dei teen drama quanto a chi cerca thriller psicologici più adulti. Per chi cerca qualcosa da guardare questo fine settimana, Sterling Point offre il pacchetto completo: sviluppo dei personaggi curato, trame avvincenti che si dipanano con intelligenza, una fotografia che valorizza gli scenari naturali canadesi e quel mix di tensione e emotività che rende una serie davvero memorabile. Il fatto che sia già disponibile per intero elimina l'attesa snervante tipica delle uscite settimanali, permettendo di immergersi completamente nel mondo creato da Megan Park e dal suo team.

