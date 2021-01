A dispetto di quanto annunciato inizialmente, ladi Justice League sarà a quanto pare proposta su HBO Max esclusivamente come un lungo

In risposta a una domanda giunta su Vero, il regista ha confermato che il suo Justice League non sarà più una miniserie con 4 episodi di 1 ora, ma approderà sulla piattaforma come un film integrale.

Ha infine preannunciato che sono in arrivo ulteriori materiali promozionali, tra cui un poster, e che il film è quasi pronto al di là degli ultimi ritocchi agli effetti visivi. Ha confermato, poi, che non avrà alcuna scena nei titoli di coda.

Zack Snyder's Justice League is a movie

La domanda sembra non lasciare spazio a dubbi: “Sarà sempre una serie o un film tutto d’un fiato?” – “Un film tutto d’un fiato“.

Zack Snyder's Justice League is a movie

Vi ricordiamo che il film includerà anche delle nuove sequenze girate nell’autunno del 2020 con il coinvolgimento di Ben Affleck, Henry Cavill, Ray Fisher, Exra Miller, Joe Manganiello, Jared Leto e Amber Heard, impiegando un budget di circa 70 milioni di dollari.

La pellicola sarà disponibile su HBO Max come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.

