Secondo quanto riportato da Deadline la Sony Pictures avrebbe acquisito la sceneggiatura di un nuovo progetto action soprannaturale scritto da(Safe house – Nessuno è al sicuro, Stolen, Qualcuno salvi il Natale).

Il progetto, ancora senza titolo, dovrebbe essere un action con tinte soprannaturali che dovrebbe avere del potenziale per dare il via a un nuovo franchise.

Simon Kinberg (X-Men: Dark Phoenix) si occuperà della produzione del progetto.

Tra i lavori come sceneggiatore di Guggenheim troviamo Stolen, Safe House – Nessuno è al sicuro, Qualcuno salvi il Natale, Qualcuno salvi il Natale 2, Exit Strategy e presto dovrebbe occuparsi anche dello script del sequel di Safe House. Lo sceneggiatore si è anche occupato dello script di Our Man in New Jersey, annunciato film Netflix che dovrebbe avere per protagonista Mark Wahlberg.

Negli scorsi anni Kinbergha fatto il suo debutto alla regia con X-Men: Dark Phoenix, ma ha prodotto innumerevoli titoli come ad esempio Assassinio sull’Orient Express, Logan – The Wolverine, X-Men: Apocalisse, Deadpool, Sopravvissuto – The Martian, Fantastic 4 – I fantastici quattro, Humandroid, Bastardi in divisa, X-Men – Giorni di un futuro passato, Elysium, La leggenda del cacciatore di vampiri, Una spia non basta, X-Men – L’inizio, Jumper e Mr. and Mrs. Smith.

