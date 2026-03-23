L'anime Beastars arriva su Netflix: un racconto emotivo che conquista tutti gli spettatori

Pubblicazione: 23 marzo alle 18:43

Quando si parla di anime capaci di lasciare il segno, Beastars è uno di quei titoli che vanno oltre l’intrattenimento. L’arrivo su Netflix lo rende accessibile a un pubblico ancora più ampio, offrendo una storia che colpisce per profondità e originalità. A prima vista potrebbe sembrare una serie scolastica con animali antropomorfi, ma bastano pochi episodi per capire che si tratta di qualcosa di molto più complesso. È un racconto che mette in discussione identità, istinto e convivenza, lasciando nello spettatore una sensazione difficile da ignorare. Un’esperienza che unisce tensione, emozione e riflessione.

La storia è ambientata alla, una scuola frequentata da animali umanoidi che cercano di convivere nonostante una divisione biologica evidente: carnivori ed erbivori. Questa differenza non è solo estetica, ma rappresenta una frattura sociale profonda. La convivenza è fragile, piena di tensioni, paure e pregiudizi, che emergono in ogni relazione., trasformando l’ambiente scolastico in un vero thriller psicologico fatto di sospetti e paranoia. Al centro della narrazione troviamo. Non è il classico protagonista eroico: la sua battaglia è interiore.

Da un lato c’è il suo istinto predatorio, dall’altro il desiderio di essere gentile e controllarsi. Questo conflitto lo rende uno dei personaggi più complessi dell’animazione contemporanea. La sua indagine sull’omicidio si intreccia con una scoperta ancora più destabilizzante: i suoi sentimenti per Haru, una coniglietta fragile ma incredibilmente determinata. Il rapporto tra Legoshi e Haru è il cuore emotivo della serie. Non è una semplice storia d’amore, ma una sfida alle regole stesse della società in cui vivono. Predatore e preda, destinati biologicamente a essere nemici, cercano invece un legame autentico. Questo crea una tensione costante che rende ogni scena carica di significato. Haru, in particolare, rifiuta il ruolo di vittima, dimostrando una forza emotiva che ribalta ogni aspettativa.

Beastars, fonte: Netflix

La serie nasce nel 2019 come adattamento del manga pubblicato dal 2016 al 2020. La produzione è affidata allo studio Orange, noto per l’uso innovativo della CGI, qui utilizzata non solo come tecnica ma come vero linguaggio narrativo. La regia è di Shinichi Matsumi, con sceneggiatura di Nanami Higuchi, character design di Nao Ootsu e colonna sonora firmata da Satoru Kōsaki. La prima stagione debutta nell’ottobre 2019 in Giappone e arriva su Netflix nel marzo 2020, trasformandosi rapidamente in un fenomeno globale. Per molti spettatori occidentali è stata una scoperta sorprendente: un anime capace di affrontare temi come discriminazione, desiderio e repressione senza filtri. Il successo porta alla seconda stagione nel 2021, dove la storia si fa più oscura e abbandona progressivamente l’ambientazione scolastica.

La terza e ultima stagione,, espande ulteriormente l’universo narrativo introducendo Melon, un personaggio ibrido tra leopardo e gazzella che rappresenta una crisi identitaria estrema. La sua presenza mette in discussione l’intero equilibrio sociale e diventa uno specchio oscuro per Legoshi. Parallelamente, altri personaggi come, mostrando il lato politico ed economico di questo mondo.

Dal punto di vista tematico, Beastars è una riflessione continua sulla convivenza. La società animale rappresentata è costruita su compromessi fragili, dove istituzioni e regole cercano di mantenere un equilibrio che può rompersi in qualsiasi momento. Il conflitto tra natura e cultura, tra istinto e controllo, attraversa ogni episodio. Con circa 48 episodi da 23 minuti ciascuno, la serie è perfetta per il binge watching ma richiede attenzione e coinvolgimento emotivo. Ha ricevuto diversi premi e oltre 20 candidature, confermando il suo impatto nel panorama anime contemporaneo.