Lanterns: Stephan James e Aaron Pierre in lizza per ottenere il ruolo di John Stewart

Pubblicazione: 27 settembre alle 21:13

Aaron Pierre e Stephan James sembra siano siano i nomi valutati dalla produzione di Lanterns, il progetto targato HBO basato sul fumetto della DC, per il ruolo di John Stewart.

I due, apparsi recentemente sul piccolo schermo rispettivamente in The Underground Railroad e Homecoming, sono impegnati nelle trattative con la produzione e, per ora, non sono state fatte delle offerte.

Hal Jordan sarà invece interpretato da Kyle Chandler, la cui presenza è stata annunciata pochi giorni fa.

Pierre, se venisse scelto, ritornerebbe nell'universo della DC dopo aver interpretato Dev-Em nella serie Krypton.

Il nuovo show sarà scritto da Damon Lindelof e da Tom King, mentre Chris Mundy ne sarà lo showrunner.

Al centro della trama ci saranno John Stewart e Jordan, una leggenda tra le fila delle Leggende Verdi, che si ritrovano alle prese con un mistero sulla Terra durante le indagini per un omicidio.

La prima stagione di Lanterns, prodotta da Warner Bros Television e DC Studios, sarà composta da otto episodi.