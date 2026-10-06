Le 24 ore più dure di un preside: questo film con Cillian Murphy su Netflix è tratto da una storia vera

Pubblicazione: 06 ottobre alle 14:30

Dopo aver incarnato il fisico J. Robert Oppenheimer e portato a casa l'Oscar, Cillian Murphy ha scelto una sfida ancora più personale e destabilizzante. In Steve, disponibile su Netflix, l'attore irlandese interpreta un preside sull'orlo del baratro psicologico, impegnato a gestire una scuola che rappresenta l'ultima spiaggia per ragazzi espulsi dal sistema educativo tradizionale. E proprio Murphy ha dichiarato che questo è stato "il ruolo più terrificante della mia carriera", superando persino la complessità del padre della bomba atomica. Diretto dal regista belga Tim Mielants, Steve si ispira al romanzo Shy di Max Porter, pubblicato in Italia da Sellerio. La storia si sviluppa nell'arco di ventiquattro ore decisive, un formato narrativo serrato che amplifica la tensione emotiva e psicologica. Steve è il preside di un istituto che accoglie studenti problematici, quelli a cui viene concessa un'ultima opportunità prima dell'espulsione definitiva.

Mentre cerca disperatamente di mantenere l'ordine tra ragazzi segnati da esistenze difficili, il protagonista deve fronteggiare il proprio crollo interiore, una salute mentale sempre più fragile che minaccia di cedere da un momento all'altro.. Il ragazzo fugge dal college e vaga nella notte, inseguito dalle voci che affollano la sua testa: quelle degli insegnanti, dei genitori, delle persone che ha ferito e di chi, nonostante tutto, cerca ancora di amarlo. È un ritratto crudo delle fragilità giovanili, un racconto di conflitto interiore dove la speranza di redenzione sembra sempre a un passo dall'essere spazzata via.. La sceneggiatura, firmata dallo stesso Max Porter autore del romanzo originale, mantiene intatta la potenza letteraria della fonte, mentre la fotografia di Robrecht Heyvaert e il montaggio di Danielle Palmer creano un'atmosfera claustrofobica che rispecchia lo stato d'animo del protagonista.. Forse perché Steve non ha il distacco storico di Oppenheimer, non possiede l'aura mitica di Thomas Shelby in Peaky Blinders. Steve è un uomo comune schiacciato dal peso di responsabilità troppo grandi, un riflesso di migliaia di educatori, assistenti sociali, operatori che ogni giorno combattono battaglie silenziose contro l'indifferenza e il degrado sociale.

È la storia di chi salva gli altri rischiando di perdersi, un tema universale che risuona con particolare forza in un'epoca segnata da crisi di salute mentale sempre più diffuse. Il film alterna momenti di grande tensione drammatica a istanti di tenerezza inaspettata, costruendo un ritratto umano sfaccettato dove non esistono eroi né cattivi, solo persone che cercano di sopravvivere alle proprie circostanze. La notte in cui Shy fugge diventa metafora di tutte le fughe adolescenziali, quelle fisiche e quelle psicologiche, mentre Steve incarna il tentativo adulto di contenere, comprendere, salvare, anche quando tutto sembra perduto. La scelta di ambientare l'intera vicenda nell'arco di ventiquattro ore crea un effetto camera di compressione emotiva. Non c'è spazio per digressioni, ogni scena conta, ogni dialogo pesa. È cinema che non concede respiro, che costringe lo spettatore a immergersi completamente nell'esperienza dei personaggi, condividendone ansie, paure, speranze residue.





. Non offre soluzioni facili né finali consolatori preconfezionati, ma pone domande necessarie su cosa significhi davvero prendersi cura degli altri, su quale sia il costo personale della dedizione professionale, su come il sistema spesso abbandoni proprio chi dovrebbe proteggere.. Ma proprio per questo necessario, importante, capace di lasciare un segno che va oltre i titoli di coda.