Lilo & Stitch: il remake live action ha una data di uscita!

Pubblicazione: 11 ottobre alle 19:17

La Disney ha finalmente fissato una data di uscita per due pellicole molto attese: il remake live action di Lilo & Stitch e il sequel di Quel pazzo venerdì.

Il sequel diè in produzione da tempo: ad agosto alla D23 era stato mostrato un primo sguardo alla versione CGI dell'esperimento 626 (ovvero Stitch), con la promessa che la pellicola sarebbe arrivata nell'estate del 2025. Ora c'è una data, ed è anche una data impegnativa: il 23 maggio 2025, ovvero nel weekend del Memorial Day che storicamente dà inizio alla stagione cinematografica estiva americana. In quello stesso weekend uscirà Mission: Impossible 8, che ha un target decisamente diverso, quindi i due film non dovrebbero disturbarsi a vicenda.

Freakier Friday, sequel di Quel pazzo venerdì con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, arriverà nei cinema americani l'8 agosto, lo stesso weekend di uscita del nuovo film (senza titolo) di Paul Thomas Anderson prodotto dalla Warner Bros.

