Lilo & Stitch: un nuovo sguardo al morbidissimo esperimento 626 in live action!

Pubblicazione: 09 novembre alle 11:33

A quanto pare l'esperimento 626 nel film live action di Lilo & Stitch sarà davvero... morbidissimo. Almeno a giudicare dalla nuova immagine del film pubblicata nelle ultime ore dalla Disney: l'irresistibile (e inarrestabile) creaturina appare infatti ricoperta da un pelo decisamente soffice nella versione in CGI che vedremo presto sul grande schermo. In attesa del trailer, che arriverà molto presto, ecco quindi un nuovo assaggio del film in uscita il 23 maggio 2025.

Il film, diretto da(Marcel the Shell With Shoes On), vede nel caste l’esordientenei panni di Lilo.