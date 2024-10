Love is Blind, arriva la versione italiana: partito il casting del popolare reality di Netflix

Pubblicazione: 09 ottobre alle 12:42

Netflix ha annunciato oggi l'apertura ufficiale del casting di L'amore è cieco: Italia, la versione locale del reality Love is Blind.

A curare la produzione sarà Banijay Italia, il casting è aperto a persone tra i 25 e i 45 anni "che desiderano trovare il vero amore, quello che va oltre l’aspetto fisico, quello che sa amare per quello che si è piuttosto che per quello che si appare".

Il format viene definito un "esperimento sociale", diverso rispetto ad altri dating show perchè i partecipanti hanno l'opportunità di cercare l'anima gemella "senza le distrazioni del mondo esterno", scegliendo qualcuno da sposare senza averlo mai incontrato di persona, ma solamente parlandoci. Il momento della verità arriva con le nozze: "la realtà e i fattori esterni li allontaneranno o sposeranno la persona di cui si sono innamorati ciecamente?".

Il reality ha fatto il suo debutto originariamente negli Stati Uniti il 14 febbraio 2020, diventando un fenomeno globale e registrando tra i più alti ascolti della piattaforma. Nelle sei stagioni trasmesse finora, è rientrato 23 volte nella top-ten di Nielsen dei programmi più visti in assoluto in streaming, e per la prima volta a marzo di quest'anno è arrivato in cima alla classifica con la sua sesta stagione. La settima stagione è appena uscita su Netflix.

La serie originale è stata poi adattata in versioni locali in Giappone, Brasile, Svezia, Regno Unito, Messico, Arabia Saudita, Germania, Argentina e Italia.

Negli anni, sono emerse anche numerose controversie legate a come vengono effettuate le registrazioni della serie, con ex concorrenti che si sono lamentati, culminando anche in una causa legale. Inoltre, Love is Blind è stato anche protagonista di uno dei primissimi esperimenti di programmazione in diretta fatti da Netflix, esperimento fallimentare dal quale però lo streamer ha tratto numerosi insegnamenti.