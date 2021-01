LEGGI ANCHE: La Warner Bros promette ai talent pagamenti garantiti per le uscite in contemporanea al cinema e su HBO Max

Le nubi all’orizzonte si stanno diradando e la burrasca che stava per travolgere la Warner Bros e la Legendary Pictures pare scongiurata e così, alla fine, Godzilla vs Kong si appresta a debuttare al cinema, e su HBO Max, addirittura prima del previsto.

Deadline scrive infatti che il monster movie realizzato in partnership fra le due compagnie uscirà prima del previsto, non più il 21 maggio, ma il 26 marzo. La Warner avrebbe addirittura bloccato l’offerta fatta da Netflix che aveva piazzato sul banco ben 200 milioni di dollari per acquistare i diritti di distribuzione in streaming di Godzilla vs Kong.

Già giorni fa era emerso che le trattative fra la Warner e la Legendary erano a buon punto. E nel riportare la notizia ci eravamo semmai soffermati sul fatto che in vista di un accordo capace di fornire l’esclusività della release cinematografica non tanto a Godzilla vs Kong, quanto a Dune di Denis Villeneuve, si sarebbe potuto creare un precedente per altri filmmaker, in primis Lana Wachowski, col suo regista di Matrix 4 (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Il film vedrà due delle più grandi icone nella storia del cinema, uno contro l’altro – il terrificante Godzilla e il possente Kong – mentre il genere umano assisterà in bilico.

Il film è diretto da Adam Wingard (“The Guest”, “You’re Next”), protagonisti Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González Jessica Henwick, Julian Dennison, con Kyle Chandler e Demián Bichir.

Questa la sinossi:

In un tempo in cui i mostri vivevano sulla Terra, il genere umano combatte per il suo futuro, mettendo Godzilla e Kong in rotta di collisione, un incontro che vedrà due delle più potenti forze della natura scontrarsi in una delle battaglie più spettacolari di sempre. Quando Monarch si imbarca in una missione pericolosa verso terre inesplorate, porta alla luce le tracce delle origini dei Titani, ed è allora che una cospirazione umana minaccia di distruggere per sempre tutte le creature, quelle buone e quelle malvage, dalla faccia della Terra.

Wingard dirige da una sceneggiatura di Terry Rossio (“Pirati dei Caraibi”). Il film è prodotto da Mary Parent, Alex Garcia, Eric McLeod e Brian Rogers, con Kenji Okuhira, Yoshimitsu Banno, Jon Jashni e Thomas Tull come produttori esecutivi. Jay Ashenfelter, Jen Conroy e Tamara Kent sono i coproduttori.