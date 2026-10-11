Magnetismo e teletrasporto in un campo estivo: la nuova serie che sta conquistando i ragazzi su RaiPlay

Pubblicazione: 11 ottobre alle 17:00

Ci sono storie che si nascondono nei boschi, sepolte sotto strati di foglie e silenzio, aspettando il momento giusto per riemergere. Silverpoint è una di queste storie, una serie per ragazzi che su RaiPlay sta catturando l'attenzione di giovani e famiglie italiane con una trama che intreccia avventura, mistero e una dose inquietante di inspiegabile. Ambientata in un campo estivo chiamato Silverpoint, la serie segue le vicende di quattro adolescenti che, durante una normale giornata di attività all'aria aperta, si imbattono in qualcosa di profondamente anomalo sepolto nel bosco. Non si tratta di un semplice oggetto dimenticato o di un reperto archeologico: questo manufatto misterioso sembra generare fenomeni che sfidano le leggi della fisica, dal magnetismo al teletrasporto. Uno strano potere che in un battito di ciglia stravolge la vita dei ragazzi e del mondo che li circonda.





Ma il vero cuore pulsante della narrazione non è solo l'oggetto in sé.: quattro ragazzi scomparsi proprio in quella zona ventitré anni prima, nei pressi dello stesso campo. Una coincidenza o un filo rosso che collega passato e presente in un intreccio che diventa sempre più complesso e avvincente. Glen, Kaz, Elliot e Finn sono i giovani protagonisti interpretati rispettivamente da Krish Misra, Maiya Silveston, D'Nico Greaves e Jordan Adene. Accanto a loro, un cast corale che include Katy Byrne nei panni di Meg, Oliver Cunliffe come Louis, Scarlett Rayner in quelli di Alice e Aoife Hughes che interpreta Bea.La forza di Silverpoint sta nella capacità di mescolare generi diversi senza perdere coerenza.. Ma c'è anche il thriller, il mistero che si infittisce episodio dopo episodio, costringendo i protagonisti a confrontarsi con qualcosa di più grande di loro. E poi c'è la fantascienza, quegli elementi inspiegabili che trasformano una storia apparentemente ordinaria in un puzzle da risolvere. La serie, disponibile su RaiPlay anche in lingua inglese per chi volesse godersela nella versione originale, si rivolge principalmente a un pubblico giovane ma. I fenomeni strani, il magnetismo anomalo, il teletrasporto: tutto viene dosato con equilibrio, senza eccessi ma con sufficiente suspense per tenere incollati allo schermo.

L'ambientazione del campo avventura diventa quasi un personaggio a sé stante. Il bosco, con i suoi segreti sepolti, rappresenta quella zona liminale tra il mondo conosciuto e l'ignoto, un luogo dove le regole sembrano sospese e dove il passato può riaffiorare in modi inaspettati. È proprio in questo spazio che i giovani protagonisti devono crescere, confrontarsi con paure più grandi delle solite preoccupazioni adolescenziali. La trama si sviluppa lungo la prima stagione con una progressione calibrata, alternando momenti di scoperta a fasi di riflessione, senza mai perdere ritmo. Ogni episodio aggiunge un tassello al puzzle, ogni indizio porta i ragazzi un passo più vicino alla verità su cosa sia realmente accaduto ventitré anni prima. E mentre il presente si intreccia con il passato, emergono domande sempre più pressanti: chi erano quei quattro ragazzi scomparsi? Cosa c'entra il manufatto con la loro sparizione? E soprattutto, chi o cosa li attende alla fine di questa indagine?





Silverpoint non è solo una serie di intrattenimento per giovani spettatori.. È una storia che parla di coraggio, di amicizia, di quella curiosità irrefrenabile che spinge a cercare risposte anche quando sarebbe più facile girarsi dall'altra parte. E in un panorama televisivo spesso affollato di contenuti standardizzati, rappresenta una proposta che sa distinguersi per atmosfera e qualità narrativa. Per chi cerca una serie da guardare in famiglia, capace di intrigare senza spaventare eccessivamente, Silverpoint su RaiPlay offre un equilibrio raro:. I ragazzi scomparsi ventitré anni fa aspettano ancora che qualcuno scopra la loro storia. E forse, attraverso gli occhi dei nuovi protagonisti, quella verità è finalmente pronta a venire alla luce.