Matt Damon a Marsiglia per salvare sua figlia: una storia vera su Prime Video che ti spezzerà il cuore

Pubblicazione: 09 ottobre alle 20:00

Ci sono storie che nascono dal dolore e dalla determinazione, film che ti stringono lo stomaco e non ti mollano fino ai titoli di coda. La ragazza di Stillwater, disponibile su Prime Video, è uno di questi: un thriller drammatico del 2021 diretto da Tom McCarthy, con Matt Damon nei panni di un padre che attraversa l'oceano per salvare sua figlia da un'accusa di omicidio. Ma non aspettatevi esplosioni hollywoodiane o colpi di scena da montagne russe. Questo è cinema diverso, più umano, più sporco di vita vera. La vicenda ruota attorno a Bill Baker, un trivellatore di petrolio dell'Oklahoma che vive tra pozzi petroliferi e polvere, un uomo dalle mani callose e dal passato complicato. Quando sua figlia Allison finisce dietro le sbarre di una prigione francese, accusata di aver ucciso la sua ragazza Lina, Bill non ha dubbi: deve andare a Marsiglia. Non importa che non parli francese, che non capisca nulla del sistema legale europeo, che sia completamente fuori posto in quella città mediterranea così lontana dalla sua Stillwater.

L'unico pensiero è scagionare Allison, perché lui sa, con la certezza viscerale di un padre, che sua figlia è innocente.. Non ci sono scorciatoie narrative, non c'è la scena risolutiva che sistema tutto. McCarthy costruisce invece un ritratto stratificato di un uomo che deve fare i conti non solo con un sistema giudiziario che non comprende, ma soprattutto con se stesso, con gli errori che ha commesso come padre, con l'assenza che ha segnato il rapporto con Allison.. È attraverso questo incontro casuale che l'uomo comincia a ricostruire non solo la verità sull'omicidio, ma anche i pezzi della propria umanità. Il legame che si crea con la piccola Maya è uno degli elementi più toccanti del film: un uomo ruvido, abituato al silenzio delle trivelle, che impara la tenerezza attraverso gli occhi di una bambina che non è sua figlia.La trama si snoda tra le strade di Marsiglia, nei vicoli dove nessuno parla inglese e dove Bill è solo un americano spaesato che cerca di farsi capire a gesti.. Perché il vero ostacolo non è solo trovare prove dell'innocenza di Allison: è penetrare in un sistema che sembra già aver deciso, che ha guardato a quella ragazza americana e alla sua relazione con una donna araba e ha tratto le sue conclusioni. Il cast vede anche Abigail Breslin nei panni di Allison, una giovane donna che dietro le sbarre perde pezzi di vita, di speranza, mentre suo padre combatte battaglie che a volte sembrano perse in partenza.. C'è una scena, raccontata attraverso un flashback emotivo, in cui Bill ricorda di aver regalato ad Allison, prima della sua partenza per Marsiglia, una catenina d'oro con la scritta "Stillwater": un pezzetto di casa da portare sempre con sé.

Quel piccolo oggetto diventa il simbolo di un legame mai spezzato, nonostante la distanza e gli anni. Tom McCarthy, che ha già dimostrato con Spotlight di saper maneggiare storie complesse e moralmente stratificate, qui lavora su un registro diverso. Non c'è l'inchiesta giornalistica che svela lo scandalo, ma la ricerca personale di un uomo che deve imparare l'empatia, che deve guardare oltre i propri confini mentali e culturali. La sceneggiatura, firmata dallo stesso McCarthy insieme a Thomas Bidegain, Noé Debré e Marcus Hinchey, evita le trappole del melodramma facile, costruendo invece una narrazione che respira, che si prende il tempo per far crescere i personaggi. Matt Damon offre una delle sue interpretazioni più sfumate: dimenticate Jason Bourne o Matt dalla battuta pronta. Qui è un uomo che mastica le parole, che comunica con lo sguardo, che porta sulle spalle il peso di una vita di errori e la determinazione feroce di non commetterne un altro, quello di abbandonare sua figlia.