Matt Smith contro gli avvisi sui contenuti sensibili: "Diciamo agli spettatori che si spaventeranno prima ancora che guardino qualcosa"

Pubblicazione: 07 settembre alle 16:00

Dopo Ralph Fiennes, anche Matt Smith ha condiviso la sua opinione sull'uso dei trigger warning, gli avvisi sui contenuti sensibili inseriti prima dell'inizio della visione di film e serie tv, spiegando perché non li apprezza.

Intervistato da The Times of London, la star di House of the Dragon ha spiegato:

Credo sia un vero peccato il troppo controllo delle storie e la paura di farle uscire a causa del fatto che il clima generale è in un certo modo. Non sono certo di essere d'accordo con gli avvisi in questione.

L'attore britannico ha aggiunto:

Non c'è niente di male a sentirsi a disagio o provocati mentre si sta guardando un dipinto o uno spettacolo teatrale, perciò mi preoccupa che tutto stia venendo selezionato o attenuato. Stiamo dicendo agli spettatori che saranno spaventati ancora prima di aver visto qualcosa.

Matt ha inoltre rivelato che quando era "troppo giovane" ha preso in prestito film come Slither, Basic Instinct, Disclosure e Venerdì 13, cult horror che l'ha "assolutamente rovinato".

In precedenza la star del piccolo schermo aveva ricordato come uno degli elementi più grandiosi di Doctor Who fosse il fatto che spaventata i ragazzini in un modo controllato:

Immaginate di andare dai giovani che guardano Doctor Who dicendo: "A proposito, questo potrebbe spaventarvi". No, non sono d'accordo.