Maul - Shadow Lord: un dettaglio sulla spada di Darth Maul ha lasciato tutti senza parole

Pubblicazione: 11 aprile alle 13:00

Ci sono segreti di produzione che, una volta svelati, cambiano per sempre il modo in cui percepisci un'opera. Quello emerso dal nuovo video dietro le quinte di Maul - Shadow Lord appartiene a questa categoria: la spada laser del leggendario villain Sith non emette solo il classico ronzio elettromagnetico. Al suo interno, stratificato nel design sonoro, c'è qualcosa di profondamente più inquietante. Le urla di rabbia di Sam Witwer, l'attore che presta la voce a Darth Maul.



La rivelazione arriva direttamente da David W. Collins, sound editor della serie Disney Plus, in un featurette pubblicato per celebrare lo show animato che sta conquistando i fan di Star Wars. "In realtà abbiamo il suono di Sam che urla integrato nella spada laser", spiega Collins nel filmato promozionale. Una scelta che, a pensarci bene, non potrebbe essere più perfetta per un personaggio come Maul. Se dovesse esistere una spada laser capace di urlare, sarebbe proprio la sua.



Il dettaglio tecnico svela un approccio al sound design che va oltre la semplice post-produzione. Non si tratta di un effetto casuale o di un vezzo autoriale: è una scelta narrativa precisa che fonde l'essenza del personaggio con il suo strumento di morte. Maul non è un Sith qualunque. È rabbia incarnata, vendetta pura, un turbine di odio alimentato dal tradimento. E ora sappiamo che anche la sua arma respira quella stessa furia primordiale.

Dave Filoni, nuovo capo di Lucasfilm e mente creativa dietro alcuni dei progetti Star Wars più amati degli ultimi anni, contestualizza questa scelta artistica nel video. "Maul è una persona piena di rabbia e odio, che cerca vendetta contro coloro che lo hanno tradito", sottolinea Filoni. L'estetica visiva dello show riflette esattamente questa visione distorta della realtà: un mondo pericoloso, grezzo, dove dominano ira, paura e aggressività. È il punto di vista soggettivo di Maul tradotto in animazione.



Sam Witwer stesso, veterano dell'universo Star Wars dopo aver interpretato il personaggio in The Clone Wars, Rebels e Solo: A Star Wars Story, conferma l'approccio radicale della produzione. "Il modo in cui appare questo show rappresenta il mondo che Maul vede: pericoloso, un po' più ruvido. Rabbia, paura, aggressività. Questo è uno dei lavori più emozionanti che abbia mai fatto", dichiara l'attore nel featurette.



La serie Maul - Shadow Lord sta spingendo i confini della narrazione animata su piccolo schermo, come confermano cast e troupe. Ma è la risposta del pubblico a rivelarsi ancora più interessante. Alcuni spettatori stanno affermando che la qualità dell'animazione è talmente elevata da farli desiderare un remake completo di The Clone Wars con questa tecnologia. Altri si spingono oltre, sostenendo che l'intero franchise di Star Wars dovrebbe abbandonare il live-action in favore dell'animazione.

