Mercoledì: il co-creatore svela che ci sono già le idee per le stagioni 3 e 4

Pubblicazione: 19 settembre alle 16:49

Al Gough, co-creatore della serie, ha parlato dei progetti che ha insieme a Miles Millar oltre la stagione 2 di Mercoledì, confermando l'intenzione di proseguire il racconto della giovane interpretata da Jenna Ortega.

Penso che ciò che accade è che hai una vaga idea, e lo facevamo anche con Smallville, avevamo delle indicazioni generali. E poi, mentre stai sviluppando una stagione, alcuni elementi iniziano a emergere e quindi ti rendi conto: 'Oh, quella è una storia interessante' o 'Quello è qualcosa di rilevante', e successivamente quello potrebbe portarti alla stagione 4. Penso che anche in questo caso ci sono delle indicazioni e un'idea di dove vogliamo far andare ogni stagione, ma inoltre siamo aperti, quando stiamo delineando la stagione, nei confronti di quali storie consideriamo interessanti, quali personaggi sono rilevanti. Poi inizi a girare e pensi 'Okay'.

Gough ha spiegato a Collider come sta lavorando al progetto:

La seconda stagione, anche grazie alla reazione della protagonista e del pubblico, si concentrerà maggiormente sugli elementi horror.

Gough ha sottolineato che lavorare alla serie aiuta a capire in che direzione muoversi:

Uno show televisivo ti dice cosa può e cosa non può fare. E lo facevamo con Smallville. Smallville aveva alcuni episodi grandiosi e poi c'erano delle cose che non poteva fare. Ad esempio, Smallville non poteva avere a che fare con la magia. Quegli episodi facevano schifo. E lo impari, e non li fai più.

Gough ha infine spiegato che durante la produzione è emersa un'idea che potrebbe delineare il futuro di Mercoledì:

Per noi, visto che stiamo facendo da abbastanza tempo questo lavoro, c'è una sensazione di quello che funziona e ti mantieni aperto pensando 'Oh, questo è ciò che lo show fa bene'. E poi inizi a chiederti: 'Perché non sta funzionando?' perché questo elemento non dovrebbe essere nello show. Alle volte è solo una sensazione, un istinto che hai mentre stai sviluppando le storie. E alcuni elementi emergono in quel modo, lo abbiamo fatto a lungo. Abbiamo idee per le stagioni 3 e 4. Sappiamo inoltre che nessuna di queste idee è fissa, perché le cose potrebbero cambiare e potremmo ideare qualcosa di migliore mentre lavoriamo.