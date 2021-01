LEGGI ANCHE – Il Batman di Michael Keaton guiderà la prossima fase del DCEU? Non proprio

Dopo i vari rumour approdati in rete riguardo ildiBossLogic ha voluto realizzare un suggestivo fan poster in cui immagina l’attore come mentore di un nuovo Uomo Pipistrello in un possibile cinecomic dedicato a

Nel poster in questione Dylan O’Brien veste i panni di Terry McGinnis, mentre Keaton quelli del suo mentore.

Trovate il fan poster qua sotto:

Prossimamente, ricordiamo, vedremo Keaton nel cinecomic dedicato a Flash diretto da Andy Muschietti. Ecco tutte le informazioni:

Vi ricordiamo che nel film, accanto a Ezra Miller, faranno la loro comparsa il Batman di Ben Affleck e quello di Michael Keaton.

The Flash, diretto da Andy Muschietti e prodotto da lui e da Barbara Muschietti, verrà girato l’anno prossimo non appena il protagonista avrà terminato di girare Animali Fantastici 3, le cui riprese partiranno a settembre e termineranno a gennaio.

Ezra Miller ha fatto il suo debutto in Batman v Superman: Dawn of Justice, ed è tornato a interpretare Barry Allen in Justice League oltre a una comparsa in Suicide Squad.

Il film dedicato a Flash arriverà nelle sale americane il 3 giugno 2022, su uno script di Christina Hodson, sceneggiatrice di Bumblebee e Birds of Prey (e la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn).

Cosa ne pensate di questo suggestivo fan poster di Batman Beyond? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: BossLogic/Twitter