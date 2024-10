Midsommar, Florence Pugh fornisce la sua interpretazione sul finale del film: "C'è molto di più di un crollo psicotico"

Pubblicazione: 16 ottobre alle 11:53

In Midsommar, horror di Ari Aster uscito nel 2019, Florence Pugh interpreta la protagonista Dani, che accompagna il suo ragazzo e altri amici a un festival in Svezia, finendo in mezzo a una pericolosa setta. Il finale vede la ragazza nominata Regina di Maggio: con una corona di fiori in testa, sceglie il suo partner, Christian, come vittima sacrificale.

Ho una versione diversa da quella di Ari. L'idea [comune] è che lei abbia avuto un crollo psicotico. Dal momento in cui sceglie, credo accidentalmente, di far bruciare Christian, il suo ragazzo, continua a svegliarsi e a tornare in questa sorta di crisi psicotica e quando arriva il momento finale, in cui tutto è dato alle fiamme, ho cercato di incarnare come mi sentivo a cinque anni durante la Notte dei falò. Volevo tornare a una vita molto piccola e semplice, a come le cose semplici facessero e facciano ancora sentire i bambini. Perché in quel momento ho pensato che lei non fosse più lì.

Durante una recente intervista video per Wired con il collega Andrew Garfield, in occasione dell'uscita di We Live in Time , la star ha fornito la sua interpretazione di quanto accade nelle scene conclusive della pellicola. Ecco le sue parole:

Ecco il video dell'intervista completa:

Midsommar vede nel cast anche Jack Reynor, Will Poulter e Archie Madekwe. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.