MobLand 2 termina le riprese, la serie tornerà prima del previsto: "Ancora più folle della prima stagione"

Pubblicazione: 29 marzo alle 14:00

Le telecamere si sono finalmente spente sul set di Mobland 2, e le premesse per il ritorno della serie crime di Guy Ritchie con Tom Hardy protagonista sono decisamente promettenti. Dopo il clamoroso successo della prima stagione su Paramount+, che nella primavera del 2025 ha conquistato 8,8 milioni di spettatori nella sola prima settimana diventando il lancio globale più visto di sempre sulla piattaforma, la seconda stagione sta per completare la produzione con rinnovato slancio creativo.



A confermare la fine delle riprese, almeno per quanto riguarda il suo personaggio, è stato Emmett J. Scanlan, l'attore irlandese che interpreta Paul O'Donnell, il temuto enforcer della famiglia Harrigan. Con un post su Instagram del 28 marzo, Scanlan ha condiviso la sua gratitudine per un'esperienza definita "sublime", ma soprattutto ha lasciato intendere che i fan della serie dovranno prepararsi a qualcosa di ancora più esplosivo rispetto alla prima stagione.



Le parole dell'attore non lasciano spazio a dubbi: Mobland 2 sarà "ambizioso", "veloce" e ancora più "insano" del ciclo inaugurale. Scanlan si è persino spinto oltre, dichiarando di credere che questa seconda stagione supererà in qualità la prima, un'affermazione audace considerando l'accoglienza critica ricevuta dal debutto dello show, che su Rotten Tomatoes mantiene un solido 76 percento di recensioni positive.

La tempistica delle riprese è particolarmente significativa. Considerando che la prima stagione di Mobland aveva concluso la produzione appena quattro giorni prima della premiere, il fatto che Scanlan abbia annunciato il wrap verso fine marzo 2026 suggerisce che la data di uscita ufficiale potrebbe arrivare molto prima del previsto nell'arco dell'anno. Paramount+ aveva già confermato una finestra di rilascio per il 2026, ma i tempi stretti tra fine produzione e lancio potrebbero riservare sorprese agli spettatori più impazienti.



Sul fronte del cast, Mobland 2 vedrà il ritorno dell'intero ensemble stellare che ha reso memorabile la prima stagione. Accanto a Tom Hardy nei panni del "fixer" della famiglia Harrigan, torneranno Pierce Brosnan e Helen Mirren, avvistati durante le riprese londinesi autunnali del 2025. Completano il roster Paddy Considine, Joanne Froggatt, Anson Boon, Lara Pulver, Mandeep Dhillon, Jasmine Jobson, Teddie Allan, Janet McTeer, Toby Jones e Alex Fine.



Ma non mancheranno volti nuovi. Paramount+ ha confermato l'ingresso nel cast di Johnny Flynn, noto per il suo ruolo in Harry Potter e la Pietra Filosofale, e Ophelia Lovibond, vista in Minx. Entrambi sono stati annunciati come regular della serie, anche se i dettagli sui loro personaggi rimangono avvolti nel mistero, il che alimenta ulteriormente la curiosità su come si inseranno nelle già complesse dinamiche criminali della narrazione.

MobLand - Prime Video

Il finale della prima stagione aveva lasciato diverse questioni aperte, con equilibri di potere destinati a vacillare e tradimenti pronti a esplodere. Anche se i dettagli della trama di Mobland 2 sono stati tenuti gelosamente segreti dalla produzione, le dichiarazioni di Scanlan lasciano presagire un'accelerazione narrativa che porterà i personaggi in territori ancora più pericolosi e moralmente ambigui.



Dietro la macchina da presa, Guy Ritchie torna sia come regista che come produttore esecutivo, forte del suo recente successo con la serie Prime Video Young Sherlock. Il filmmaker britannico ha dimostrato negli ultimi anni una capacità sorprendente di traslare il suo stile cinematografico distintivo nel formato seriale, mantenendo intatto il ritmo frenetico e l'estetica viscerale che hanno reso iconici film come Snatch o Lock & Stock.