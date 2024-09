MONSTERS: Kim Kardashian e l’attore Cooper Koch ieri hanno incontrato i fratelli Menendez e altri detenuti nel carcere di San Diego

Pubblicazione: 22 settembre alle 12:10

All'indomani delle pesanti dichiarazioni di Erik Menendez contro MONSTERS: La storia di Lyle ed Erik Menendez, Kim Kardashian e uno dei protagonisti della serie hanno fatto visita all'istituto di pena Richard J. Donovan Correctional Facility incontrando 40 detenuti tra cui gli stessi fratelli al centro della serie di Ryan Murphy e Ian Brennan.

Secondo quanto riporta TMZ, Kardashian - che recentemente ha recitato in American Horror Story: Delicate di Murphy e continuerà a collaborare con lui nella serie legal All's Fair - era accompagnata dalla sorella Khloé e dalla madre Kris Jenner, oltre al produttore Scott Budnick, fondatore dell'organizzazione Anti-Recidivism Coalition. La star dei reality e imprenditrice negli ultimi tempi è diventata un'attivista per la giustizia penale, e ha voluto incontrare i detenuti per parlare con loro di una proposta di riforma carceraria. Con lei c'era anche, che nella serie interpreta Erik Menendez accanto a Nicholas Alexander Chavez nel ruolo di Lyle.

Uno degli argomenti discussi, secondo quanto riferito, è stato Greenspace, una strategia di riforma volta a migliorare i cortili delle prigioni per favorire la riabilitazione dei detenuti, promossa sia da Lyle che da Erik Menendez.

Dopo essere stati arrestati nel 1990, a seguito della confessione di Erik al suo psicologo, i due fratelli sono stati condannati per omicidio di primo grado nel 1996 e condannati all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. La speranza del loro avvocato Mark Geragos è che una serie di nuove testimonianze della famiglia possano ridurre la condanna a omicidio volontario.