Musica, tradimenti e donne che lottano per sopravvivere, nel nuovo dramma turco su Prime Video
Il nuovo dramma musicale turco su Amazon Prime Video: rivalità spietata tra Meral e Anna in un night club di Istanbul. Regia di Ali Kemal Güven.
Il cinema turco continua a conquistare il pubblico internazionale, e Sultana, disponibile su Prime Video, si prepara a diventare uno dei titoli più discussi del 2026. Diretto da Ali Kemal Güven e con la sceneggiatura firmata da Erdi Işık, questo dramma musicale di 120 minuti porta gli spettatori nell'universo notturno di Istanbul, dentro le mura scintillanti e spietate del night club più esclusivo della città. La storia ruota attorno a Meral, interpretata dalla celebre Tuba Büyüküstün, regina indiscussa del Sultana. Donna carismatica e potente, Meral domina la scena con la sicurezza di chi ha conquistato il proprio regno passo dopo passo. Quando decide di prendere sotto la sua ala protettrice Anna, una giovane e talentuosa ballerina interpretata da Derya Pınar Ak, sembra compiere un gesto di generosità. Ma in un ambiente dove il successo si misura in applausi, sguardi ammirati e banconote lasciate sui tavoli, la generosità può trasformarsi rapidamente in ingenuità.
Ambientato tra le luci al neon e i velluti rossi di un'Istanbul notturna che pochi turisti conoscono, Sultana offre uno sguardo dietro le quinte di un mondo patinato dove il glamour nasconde storie di sacrificio, rinunce e battaglie quotidiane. È la città che non dorme mai, quella dei desideri proibiti e delle seconde possibilità, dove donne di ogni provenienza cercano di costruirsi un futuro con gli unici strumenti che hanno: il talento, la bellezza, l'astuzia. Con una durata di due ore, Sultana promette di essere un'esperienza cinematografica immersiva, capace di trasportare gli spettatori in un universo dove ogni sguardo conta, ogni gesto ha un significato, ogni performance può cambiare un destino. La regia di Ali Kemal Güven, alla guida di una produzione ambiziosa che mescola dramma psicologico e musical, punta a restituire la complessità di relazioni femminili spesso semplificate dal cinema mainstream.
Non ci sono qui semplicemente "cattive" e "buone", ma donne che reagiscono alle pressioni di un sistema che le mette costantemente in competizione, che le giudica sulla base di parametri estetici e che offre poche vie d'uscita a chi non riesce a restare in cima. La scelta di Tuba Büyüküstün per il ruolo di Meral non è casuale. L'attrice turca, già nota al pubblico internazionale per diverse produzioni di successo, porta sullo schermo una presenza scenica consolidata e la capacità di rendere sfumature emotive complesse. Il suo personaggio rappresenta la generazione di donne che ha lottato per conquistare il proprio spazio e che ora deve decidere se difenderlo a ogni costo o accettare l'inevitabile passaggio di testimone. Dall'altra parte, Anna incarna la nuova generazione: affamata, talentuosa, inconsapevole forse delle regole non scritte che governano quel mondo. Il loro scontro è generazionale quanto personale, simbolico quanto concreto.