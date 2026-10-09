Musica, tradimenti e donne che lottano per sopravvivere, nel nuovo dramma turco su Prime Video

Pubblicazione: 09 ottobre alle 17:00

Il cinema turco continua a conquistare il pubblico internazionale, e Sultana, disponibile su Prime Video, si prepara a diventare uno dei titoli più discussi del 2026. Diretto da Ali Kemal Güven e con la sceneggiatura firmata da Erdi Işık, questo dramma musicale di 120 minuti porta gli spettatori nell'universo notturno di Istanbul, dentro le mura scintillanti e spietate del night club più esclusivo della città. La storia ruota attorno a Meral, interpretata dalla celebre Tuba Büyüküstün, regina indiscussa del Sultana. Donna carismatica e potente, Meral domina la scena con la sicurezza di chi ha conquistato il proprio regno passo dopo passo. Quando decide di prendere sotto la sua ala protettrice Anna, una giovane e talentuosa ballerina interpretata da Derya Pınar Ak, sembra compiere un gesto di generosità. Ma in un ambiente dove il successo si misura in applausi, sguardi ammirati e banconote lasciate sui tavoli, la generosità può trasformarsi rapidamente in ingenuità.





Anna non è semplicemente talentuosa: possiede quella scintilla magnetica che cattura l'attenzione, quella presenza scenica che si impone senza bisogno di parole. E Meral, donna troppo intelligente per non riconoscere il pericolo, capisce di aver creato la propria rivale.chi perde il proprio status.Il film esplora con sensibilità e crudezza le dinamiche dell'universo femminile, in un contesto dove la solidarietà si scontra costantemente con l'istinto di autoconservazione.: Tülay interpretata da Seray Kaya, Gülistan di Begüm Akkaya, Fahriye di Rojbin Erden, Nezo di Şirin Sultan Saldamlı. Ognuna di loro ha i propri sogni, le proprie ambizioni, le proprie strategie di sopravvivenza in un ambiente dove la bellezza è una moneta corrente ma effimera.. È la città che non dorme mai, quella dei desideri proibiti e delle seconde possibilità, dove donne di ogni provenienza cercano di costruirsi un futuro con gli unici strumenti che hanno: il talento, la bellezza, l'astuzia. Con una durata di due ore, Sultana promette di essere un'esperienza cinematografica immersiva, capace di trasportare gli spettatori in un universo dove ogni sguardo conta, ogni gesto ha un significato, ogni performance può cambiare un destino.

Non ci sono qui semplicemente "cattive" e "buone", ma donne che reagiscono alle pressioni di un sistema che le mette costantemente in competizione, che le giudica sulla base di parametri estetici e che offre poche vie d'uscita a chi non riesce a restare in cima. La scelta di Tuba Büyüküstün per il ruolo di Meral non è casuale. L'attrice turca, già nota al pubblico internazionale per diverse produzioni di successo, porta sullo schermo una presenza scenica consolidata e la capacità di rendere sfumature emotive complesse. Il suo personaggio rappresenta la generazione di donne che ha lottato per conquistare il proprio spazio e che ora deve decidere se difenderlo a ogni costo o accettare l'inevitabile passaggio di testimone. Dall'altra parte, Anna incarna la nuova generazione: affamata, talentuosa, inconsapevole forse delle regole non scritte che governano quel mondo. Il loro scontro è generazionale quanto personale, simbolico quanto concreto.





. Questa scelta narrativa permette di esplorare senza filtri le dinamiche di potere, seduzione e manipolazione che caratterizzano il mondo del Sultana. Per gli appassionati di cinema turco e per chi cerca storie di donne complesse, ambiziose e imperfette, Sultana rappresenta un appuntamento da segnare in calendario. Un dramma che promette di far riflettere sulle dinamiche di potere, sulla fragilità delle alleanze e sul prezzo che le donne pagano quando scelgono di competere in un mondo costruito su gerarchie implacabili.