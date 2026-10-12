Naike Rivelli e Barbara D’Urso, l’abbraccio a Ballando dopo la querela: cosa è successo davvero

Pubblicazione: 12 ottobre alle 13:06

Per chi segue da vicino il mondo dello spettacolo, l’incontro tra Naike Rivelli e Barbara D’Urso non può passare inosservato. Si tratterebbe di un nuovo capitolo di una vicenda che risale al 2019, quando alcuni filmati pubblicati sui social dalla figlia di Ornella Muti hanno dato origine a uno scontro legale con la popolare conduttrice. Oggi le due donne si sono ritrovate negli stessi corridoi di Ballando con le Stelle, in un clima apparentemente disteso. Ma che cosa è accaduto tra loro e come si è conclusa la battaglia giudiziaria?

A raccontare il faccia a faccia è stata la stessa Naike Rivelli, intervistata da Domenico Marocchi per La Volta Buona. La figlia di Ornella Muti ha spiegato, in occasione della prima puntata, e di averla salutata con un abbraccio.

Parole concilianti, che hanno sorpreso chi ricordava le accuse e le polemiche degli anni precedenti. Rivelli ha descritto la giurata come una professionista seria, sottolineando di non voler alimentare vecchi contrasti. Il messaggio è stato chiaro: il passato non deve necessariamente condizionare ogni rapporto futuro.

Ci siamo abbracciate ieri con tanto amore. Sì, parlo di Barbara. Perché io e mamma non portiamo rancore. La vita è una. Per me Barbara è una donna molto professionale e viene qui a fare la professionista che è, non a fare le cattiverie. C’era stata una questione legale, ma è conclusa e si va avanti. La vita è fatta anche di questo, di voltare pagina“.

L’incontro si inserisce in un contesto televisivo nel quale anche Ornella Muti è protagonista indiretta delle dinamiche del programma. L’attrice, madre di Naike, è infatti allieva del maestro di ballo Pasquale La Rocca, con cui la figlia ha scherzosamente instaurato un rapporto familiare affettuoso, arrivando a definirlo il suo nuovo patrigno. Dettaglio stuzzicante per gli appassionati di gossip: è stato anche il maestro di ballo di Barbara D'Urso nella scorsa edizione. Tra battute sulla gelosia e siparietti in studio, la trasmissione ha così riportato sotto i riflettori anche il rapporto tra la famiglia Muti e la conduttrice.

Tornando all'abbraccio e per comprenderne il peso, bisogna tornare alla fine di gennaio 2019. In quei giorni Naike Rivelli pubblicò su Instagram due filmati nei quali commentava alcuni momenti di Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Barbara D’Urso. Il primo riguardava un’intervista a, durante la quale si era parlato anche di argomenti ammiccanti. Il secondo prendeva spunto da un altro incontro televisivo, con allusioni

La questione non si limitò a uno scontro sui social. Barbara D’Urso decise di rivolgersi alla magistratura, ritenendo che quelle dichiarazioni avessero leso la sua reputazione. La conduttrice, assistita dal proprio legale, si costituì parte civile nel procedimento. In un’intervista a Verissimo, nel marzo 2022, D’Urso aveva spiegato di aver atteso a lungo prima di intraprendere un’azione legale. A suo dire, però, la ripetizione di attacchi che considerava particolarmente offensivi aveva reso necessario affidare la vicenda alla valutazione di un giudice.

Dal canto suo, la difesa di Rivelli aveva sostenuto che i video andassero interpretati nel loro contesto, rivendicando l'intento ironico e critico delle dichiarazioni e negando la volontà di danneggiare personalmente la conduttrice. Tuttavia la sentenza d'appello, decisa il 16 febbraio 2026 e depositata il 14 aprile ha confermato la condanna.

Ma le tensioni tra le due donne si erano già distese da tempo. Già nell'estate del 2023, quando Barbara D'Urso non era stata confermata alla guida di Pomeriggio Cinque,Pur ricordando apertamente di avere una controversia legale in corso con lei, aveva criticatosenza offrirle, a suo giudizio, un'adeguata occasione per salutare il pubblico.

Una presa di posizione che aveva mostrato come Rivelli fosse disposta a separare il giudizio sulla vicenda personale dalle proprie considerazioni sul mondo della televisione. Il suo ragionamento riguardava soprattutto il rapporto tra le reti televisive e i volti che per lungo tempo ne hanno rappresentato un elemento centrale. Del resto, prima dello scontro giudiziario, i rapporti tra le due donne erano stati differenti. Oggi quindi pace definitivamente fatta?