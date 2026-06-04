Nasce Notorious Cult, il podcast dal vivo presentato da BadTaste, ScreenWorld e Cinemaserietv: si parte con Spielberg (e un ospite speciale)

Pubblicazione: 04 giugno alle 16:51

Notorious Cinemas lancia Notorious Cult, un nuovo podcast dedicato al grande cinema realizzato insieme a BadTaste, ScreenWorld e CinemaSerieTV. Ed il debutto è di quelli importanti: la prima puntata sarà dedicata a Disclosure Day di Steven Spielberg. L'evento è in programma il 12 giugno alle ore 20:00 presso il Notorious Cinemas Multisala Gloria di Milano.

Questa nuova iniziativa nasce da un presupposto ben precisi: il cinema non si guarda soltanto, ma si discute, si analizza e si vive insieme. Difatti Notorious Cult si pone come un progetto pensato per approfondire, tutti insieme ed in sala, i film più attesi e le opere che fanno discutere il pubblico.

Come abbiamo accennato poco sopra nell'articolo, per il debutto gli organizzatori hanno scelto un titolo particolarmente atteso dagli appassionati di fantascienza e cinema d'autore: Disclosure Day, il nuovo film diretto nientemeno che da Steven Spielberg. Un'opera che si prende il compito di riportare sul grande schermo alcuni dei temi più cari al celeberrimo regista, dall'esplorazione dell'ignoto al rapporto tra l'umanità ed i tanti misteri che compongono l'universo .

A rendere ancora più speciale questa prima puntata sarà la presenza di Emilio Cozzi, giornalista, autore e divulgatore scientifico tra i più autorevoli in Italia quando si parla di spazio, tecnologia e futuro, affiancato dai presentatori Giuseppe Grossi e Gabriella Giliberti. La sua partecipazione offrirà al pubblico un'occasione unica per approfondire i temi del film, confrontandosi tutti insieme sugli argomenti più affascinanti della fantascienza contemporanea.