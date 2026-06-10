Steven Spielberg porta Barack Obama sul set di Disclosure Day: la reazione degli attori è impagabile

Pubblicazione: 10 giugno alle 23:12

Immaginate di arrivare al lavoro, nervosi per una scena particolarmente difficile da girare, e ritrovarvi circondati dal Secret Service. Poi entra lui: Barack Obama, quarantaquattresimo presidente degli Stati Uniti. Èh esattamente quello che è successo sul set di Disclosure Day, l'ultimo film di Steven Spielberg, e le testimonianze degli attori coinvolti raccontano un momento che ha dell'incredibile.

Emily Blunt in Disclosure Day, fonte: Universal

La notizia è emersa durante un episodio del podcast IMO, condotto da Michelle Obama insieme al fratello Craig Robinson, dove. Il regista ha rivelato che il set di Disclosure Day è stato ilmai visitato dall'ex presidente, nonostante i due siano amici di lunga data. "Ci conosciamo così bene, ma sul set i ragazzi conoscevano Barack solo per quello che ha fatto per il mondo e per chi rappresenta", ha spiegato il leggendario regista. L'atmosfera quel giorno era elettrica. Spielberg ha descritto un cast "molto estroverso", eppure "si sarebbe potuto sentire cadere uno spillo quando è entrato". Il regista aveva avvisato solo alcuni degli attori della visita presidenziale, lasciando gli altri completamente all'oscuro.

Una scelta che ha amplificato l'effetto sorpresa e creato un momento che nessuno dei presenti dimenticherà facilmente. Eve Hewson, che interpreta la fidanzata del protagonista Josh O'Connor nel film, non era tra gli attori informati e parlando con The Hollywood Reporter durante la premiere newyorkese del film, ha raccontato con candore la sua esperienza:

"Mi sono presentata al lavoro nervosa per la mia scena e poi c'era il Secret Service e poi è arrivato Obama. Immaginate il vostro giorno più spaventoso al lavoro e poi arriva Obama a guardarvi. È stato folle, ma probabilmente anche l'esperienza più straordinaria che avrò mai nella mia vita e la custodirò sempre". - Eve Hewson

vanta un cast stellare che include, mentre la trama segue una meteorologa, interpretata dalla Blunt, e un esperto di cybersicurezza, il personaggio di, che uniscono le forze per smascherare l'insabbiamento governativo sull'esistenza di vita aliena, con l'obiettivo di rivelarlo al mondo intero in un colpo solo.

Come abbiamo evidenziato nella nostra recensione, Disclosure Day affronta il concetto di trasparenza governativa riguardo alla vita extraterrestre, un argomento che negli ultimi anni ha guadagnato rinnovata attenzione anche nei corridoi del potere reale. E vedere un ex presidente degli Stati Uniti visitare il set di un film che ruota attorno ai segreti governativi e alla vita extraterrestre ha inevitabilmente reso l'episodio ancora più curioso agli occhi del pubblico.