NCIS, Pauley Perrette: "Non ritornerò mai più a recitare"

Pubblicazione: 03 ottobre alle 19:30

Pauley Perrette, star della serie NCIS, ha svelato in un'intervista che non ritornerà mai più a recitare, pur ribadendo che è grata nei confronti dei benefici ottenuti grazie alle sue esperienze professionali.

Sono una persona diversa ora e voglio essere presente, attraverso le cose positive, negative e quelle dolorose. Voglio essere me costantemente e ci vuole una buona dose di coraggio per ammetterlo a me stessa, ma è ciò che provo autenticamente.

Rispondendo alle domande del magazine Hello, ha aggiunto:

L'interprete di Abby Sciuto ha fatto parte del cast di NCIS per 15 anni, lasciando lo show nel 2018. Dopo aver recitato nella serie Broke, andata in scena solo per una stagione, Pauley è diventata produttrice.

A questo punto della mia vita ho questo profondo bisogno di trovare l'autenticità in tutto, ed essendo un'attrice, specialmente in certi periodi della mia vita, è stata una grandiosa via di fuga. Ed è come una droga perché non devo essere me, potrei essere qualcuno di diverso. Il mio personaggio non aveva tutti i problemi che stavo avendo io.

Perrette ha quindi concluso: