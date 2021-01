Netflix ha acquistato i diritti mondiali di, un thriller di spionaggio con protagonistae sviluppato da Skydance Media.

Si tratta già del secondo progetto che la Skydance ha venduto questa settimana. Martedì scorso, infatti, abbiamo appreso che gli Amazon Studios si sono accaparrati The Tomorrow War con Chris Pratt. Lo studio dovrebbe sborsare intorno ai 200 milioni di dollari per il progetto, ma fonti interne sostengono che le trattative non si siano ancora chiuse.

A differenza del film di fantascienza in questione, Heart of Stone deve ancora essere girato e anzi è in fase preliminare di produzione. Alla regia del progetto troveremo Tom Harper, regista di The Aeronauts e Wild Rose, che dirigerà su una sceneggiatura di Greg Rucka e Allison Schroeder. La trama è ancora sotto chiave.

David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger della Skydance produrranno il film assieme a Gal Gadot, Jaron Varsano, Bonnie Curtis e Julie Lynn.

Skydance è stata particolarmente “prolifica” con le vendite durante la pandemia visto che ha venduto i diritti dei suoi due film d’animazione di punta, Luck e Spellbound, a Apple.

Netflix e Skydance hanno già collaborato in passato per film come The Old Guard con Charlize Theron, 6 Underground con Ryan Reynolds e il film in fase di riprese diretto da Shawn Levy, The Adam Project, sempre con Reynolds.

